Zástupcovia krajov pozvali Hegera za okrúhly stôl, chcú rokovať o financovaní Matovičovej prorodinnej politiky

Fungovanie samospráv je ohrozené

Vláda má hľadať zdoje niekde inde

12.5.2022 - Združenie samosprávnych krajov SK8 požiadalo predsedu vlády Eduarda Hegera o rokovanie o vplyve pripravovaného zvýšenia daňového bonusu na deti na financovanie samospráv. Združenie navrhlo, aby sa rokovania zúčastnil aj minister financií Igor Matovič Zvýšenie daňového bonusu bez kompenzácie totiž bude mať podľa predsedu združenia a trnavského župana Jozefa Viskupiča negatívny vplyv na výšku výberu dane z príjmov fyzických osôb, ktorej podiel je hlavným zdrojom príjmov samospráv. Odhadovaný výpadok 830 miliónov eur do konca roka 2023 môže ohroziť ich fungovanie.Samosprávy vítajú zámer na pomoc pracujúcim rodičom a nízkopríjmovým skupinám obyvateľov. Kraje, mestá a obce sú však podľa Viskupiča rovnako ohrozené infláciou, nárastom cien energií, či stavebných materiálov a treba im pomôcť.„V opačnom prípade tí istí obyvatelia, ktorí získajú 100 eur na daňovom bonuse, tak prídu o verejné služby v oveľa vyššej hodnote,“ varuje predseda združenia.Na rokovanie predstavitelia združenia pôjdu s tézou, že ak sa kraje majú zúčastniť konsolidácie verejných financií, schodnou cestou môže byť, že nebudú mať ambíciu žiadať štát o kompenzáciu zvýšených výdavkov, ale štát by im nemal siahať na daňové príjmy.Samosprávy by tak neprišli o podiel na výbere dane z príjmov fyzických osôb, ktorý sa v dôsledku pripravovaného zvýšenia daňového bonusu zníži o 830 miliónov eur koncom roka 2023.Podľa názoru združenia má vláda všetky možnosti na to, aby našla zdroje na financovanie svojich priorít niekde inde než v rozpočtoch samospráv.Pokračovanie v praxi jednostranných zásahov do rozpočtov krajov bez konzultácie a kompenzácie považuje za neudržateľné porušovanie svojej fiškálnej autonómie, ktorá je garantovaná Európskou chartou miestnej samosprávy.