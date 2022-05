Rusi kradnú Ukrajincom obilie a snažia sa ho ďalej predať, v Egypte ani Libanone nepochodili

Rusi obchodujú s ukrajinským obilím

Okupantom zásielky odmietajú

12.5.2022 - Ruskej obchodnej lodi naloženej obilím ukradnutým na Ukrajine neumožnili vplávať do najmenej jedného stredomorského prístavu.Ako informuje spravodajský web CNN, podľa zdrojov z lodnej dopravy a ukrajinských predstaviteľov sa teraz nachádza v sýrskom prístave Latakia.Ešte 27. apríla loď Matros Pozynich zdvihla kotvu pri pobreží Krymu a vypla transpondér, čo je zariadenie, ktoré umožňuje určiť presnú polohu plavidla.Nasledujúci deň bola podľa fotografií a satelitných snímok v prístave Sevastopoľ, v ktorom sa nachádza hlavný prístav na Kryme.Podľa ukrajinských predstaviteľov a dostupných zdrojov o lodnej doprave sú do obchodovania s ukradnutým obilím zapojené ešte ďalšie dve lode.Krym, ktorý v roku 2014 anektovalo Rusko, produkuje málo pšenice z dôvodu nedostatočného zavlažovania. Ukrajinské regióny na severe, okupované ruskými silami od začiatku marca, však produkujú každý rok milióny ton obilia. Ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že tisíce ton ukradnutého obilia teraz Rusi zvážajú kamiónmi na Krym.Podľa ukrajinských predstaviteľov odišlo zo sevastopoľského prístavu v marci aj apríli približne 100-tisíc ton obilia. Ukrajinské ministerstvo obrany odhaduje, že od začiatku ruskej invázie bolo z Ukrajiny ukradnutých a odvezených najmenej 400-tisíc ton obilia.Spomenutá loď Matros Pozynich viezla takmer 30-tisíc ton ukrajinskej pšenice. Ukrajinci upozornili stredomorské krajiny na krádež obilia a túto zásielku tak odmietli v Egypte a údajne aj v Libanone, a tak zamierila do sýrskej Latakie.