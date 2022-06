Zástupcovia samosprávy Bratislavského kraja ukázali odpočet svojich cieľov, podarilo sa im ich splniť desiatky

Väčšinu cieľov splnili

20.6.2022 (Webnoviny.sk) - Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) prijalo na začiatku volebného obdobia Programové vyhlásenie, ktoré obsahuje viac ako 100 cieľov z oblasti dopravy, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, životného prostredia, ale aj financovania a komplexného rozvoja regiónu.Ako informovali zástupcovia BSK na pondelňajšej tlačovej konferencii, ku koncu volebného obdobia považujú väčšinu cieľov za splnenú.„Na začiatku volebného obdobia sme si spolu s poslancami dali 113 úloh vrátane veľkých investičných projektov. Som rád, že 70 z nich môžeme odškrtnúť ako splnených alebo čiastočne splnených. Devätnásť z nich je aktuálne v realizácii, päť v príprave a len štyri sa nám nepodarilo splniť,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba Za jeden z najväčších úspechov označil modernizáciu stredného školstva. Kraj zriadil nové odbory, zrekonštruoval učebne a investoval do ich technologického vybavenia. Pribudli tiež vynovené športoviská, vďaka čomu počet záujemcov vzrástol o tretinu.V oblasti dopravy sa podarilo dokončiť viacero projektov. V spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) odovzdal BSK motoristom novú cestu, ktorá spája diaľničnú križovatku Triblavina so starou seneckou cestou I/61.„Začali sme stavať obchvat Chorvátskeho a Slovenského Grobu, ktorý už na jeseň spojí diaľničnú križovatku Triblavina s cestou III/1059 medzi Chorvátskym Grobom a miestnou časťou Čierna Voda," uviedli zástupcovia kraja.V príprave je aj druhá etapa – pokračovanie v smere na Grinavu a následne predĺženie na Pezinok, Modru a Dubovú.Samosprávny kraj v máji otvoril aj nový cyklomost cez rieku Moravu, ktorý spojil obec Vysoká pri Morave a s rakúskym mestečkom Marchegg.V oblasti zdravotníctva vypracoval BSK dokument Stratégie zdravotníctva na roky 2022 – 2026. Ten reflektuje na potreby, zmeny aj novú reformu kategorizácie nemocníc či príchod nového poskytovateľa nemocničnej starostlivosti.„Medzi najdôležitejšie splnené úlohy za štyri roky patrí podpora zriaďovania ambulancií, udržanie pohotovostnej služby v Malackách či rozvoj Polikliniky Karlova Ves," priblížila župa.Kľúčovou témou v sociálnej oblasti je pre BSK proces deinštitucionalizácie sociálnych služieb, vďaka ktorému sa väčšie zariadenia zmenia na menšie rodinného typu.Viaceré sú vo výstavbe, niektoré sa už zariaďujú pre klientov domovov sociálnych služieb. Otvorili aj špecializované zariadenie pre deti s poruchou autistického spektra a BSK podporuje aj centrá včasnej intervencie.Dôležitou oblasťou v rámci programového vyhlásenia je aj kultúra. Kraj rekonštruuje historické a kultúrne pamiatky, napríklad Malokarpatské osvetové stredisko v Modre či synagógu v Senci. Obnovy sa dočkajú aj Bratislavské bábkové divadlo a Divadlo Aréna.„BSK zohráva významnú rolu aj v kľúčových témach životného prostredia. Napríklad buduje sieť environmentálno-vzdelávacích centier," priblížila samospráva s tým, že nadregionálne centrum stavia v spolupráci s Dolným Rakúskom aj v kaštieli v Čunove.„Za zmienku stojí aj ochrana zdroja pitnej vody na Žitnom ostrove, ako aj dôležité strategické dokumenty na ochranu lesov, vody a opatrení na zmiernenie dosahov zmeny klímy," dodáva kraj. BSK spustil tiež revitalizáciu parku v Modre, v príprave sú aj parky v Malinove a Stupave.Samosprávnemu kraju sa zatiaľ nepodarilo eliminovať alebo obmedziť tranzitnú kamiónovú dopravu, či zriadiť záchytku.Medzi nesplnenými úlohami je aj zmena systému a kritériá financovania samosprávnych krajov zo štátneho rozpočtu a vytvorenie spravodlivejšieho systému prerozdeľovania daní.„Všetko sú to veci, ktoré nestoja len na župe, ale vyžadujú si zložitú postupnosť a úpravu v zákonoch," uzavrela samospráva.