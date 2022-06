Nezamestnanosť na Slovensku v máji príjemne prekvapila, hodnotí analytik, trh práce však naznačil aj slabosť

Voľných pracovných miest ubudlo

Krajniak očakáva stabilizáciu

Východ a juhovýchod klesol najviac

21.6.2022 (Webnoviny.sk) - Nezamestnanosť v máji na Slovensku príjemne prekvapila, tvrdí analytik UniCredit Bank Pozitívny trend jej poklesu z predchádzajúcich mesiacov pretrval, a to i napriek tomu, že do evidencie sa registrovali prví absolventi vysokých škôl. Ich počet bol dokonca jemne vyšší ako v máji minulého roka.Analytik však predpokladá, že relatívne silný trh práce by mohol tento rok zvýšiť podiel vysokoškolákov, ktorí sa uplatnia na trhu práce bez medzikroku na úradoch práce.Napriek pozitívnym číslam vývoja nezamestnanosti však trh práce v máji ukázal aj prvé známky blížiacej sa slabosti. Počet voľných pracovných miest sa po pol roku nepretržitého rastu znížil.Najviac pracovných pozícií podľa Koršňáka ubudlo v priemysle, ktorý však aj napriek tomu zostáva jednoznačne odvetvím ekonomiky s najväčším nedostatkom vhodných pracovníkov.Voľné miesta v ekonomike posledné mesiace pomáhali zapĺňať cudzinci, najmä vojnoví utečenci z Ukrajiny. Ich prílev sa v máji rovnako začal zľahka spomaľovať.Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v máji klesla o 0,19 percentuálneho bodu na 6,35 percenta. Na pondelkovej tlačovej besede o tom informoval minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak Sme rodina ).Pokles miery nezamestnanosti sa podľa neho zrýchlil medzimesačne, aj medziročne. Očakáva, že miera nezamestnanosti sa v nasledujúcich mesiacoch stabilizuje.„Neočakávam pokles nezamestnanosti v júni a v júli, keďže do evidencie prichádzajú absolventi," povedal.Miera evidovanej nezamestnanosti podľa Krajniaka v máji medziročne klesla o 1,57 percentuálneho bodu, čo je zníženie počtu evidovaných nezamestnaných o 45,7 tisíca osôb na 171,4 tisíca ľudí.„Vzhľadom na to, že sme absolvovali ďalšie pandemické vlny a že sa nám začala vojna na Ukrajine, tak to považujem za veľmi dobrý výsledok," povedal.Miera nezamestnanosti pritom podľa neho najviac klesala v okresoch Sobrance, Bardejov, Michalovce a Revúca, teda na východe a juhovýchode Slovenska. Mierny nárast miery nezamestnanosti nastal v minulom mesiaci len v okresoch Gelnica a Hlohovec.Už len v Prešovskom kraji je podľa Krajniaka miera nezamestnanosti nad hranicou 10 percent.