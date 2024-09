Zástupcovia štátu a KOZ dospeli k dohode, zamestnanci v štátnej a verejnej službe budú mať odmeny aj skrátený pracovný čas

17.9.2024 (SITA.sk) - V utorok sa na Úrade vlády SR uskutočnilo 4. kolo kolektívneho vyjednávania ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa. Zástupcovia štátu a Konfederácia odborových zväzov dospeli k dohode.Podľa nej bude v roku 2025 poskytnutá odmena každému zamestnancovi v štátnej službe a zamestnancovi vo verejnej službe vo výške 800 eur, ktorá bude vyplatená najneskôr do 30. júna 2025, s podmienkou odpracovania aspoň jedného pracovného dňa. Od 1. januára 2026 sa budú mzdy v štátnej službe a vo verejnej službe valorizovať o 5 %.Okrem samotného odmeňovania sa v kolektívnom vyjednávaní upravili aj viaceré podmienky zamestnávania. Dĺžka pracovného času v podobe 7 a pol hodiny denne, čo oproti štandardnému 8 hodinovému pracovnému času predstavuje kratší pracovný čas o 6,25 %. Základná výmera dovolenky sa stanovila na päť týždňov a vo výmere šiestich týždňov zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a ktorý sa trvale stará o dieťa. Jeden funkčný plat nad rámec zákonných povinností garantovaný v prípade odstupného a odchodného.Pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca sa stanovila denná výška náhrady príjmu vo vyššej percentuálnej sadzbe, ako ustanovuje zákon, najviac vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu štátneho zamestnanca. Ďalej sa dohodli dva dni plateného voľna pre zamestnancov, tzv. sickday a príspevok do DDS najmenej 2 % z objemu zúčtovaných platov.