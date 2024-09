Opozícia si musí plniť svoju základnú úlohu, ktorou je kontrola vládnej moci, zdôraznil Pellegrini (foto)

17.9.2024 (SITA.sk) - Opozícia si musí plniť úlohu, ktorou je kontrola vládnej moci. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini , ktorý v utorok prijal predsedov opozičných strán a diskutoval s nimi o aktuálnej politickej situácii.Informovala o tom Kancelária prezidenta SR a pripomenula, že prezident mal podobné stretnutie minulý týždeň s lídrami koaličných strán. Pellegrini na stretnutí zdôraznil, že opozícia musí v demokratickom štáte plniť svoju základnú úlohu, ktorou je kontrola vládnej moci. Národná rada SR musí zabezpečiť také personálne obsadenie funkcií v parlamente, ktoré zodpovedá výsledkom demokratických parlamentných volieb a umožňuje opozícii plniť si jej kontrolnú funkciu. Vládna koalícia by mala takéto riešenie umožniť a opozícia by mala navrhnúť na príslušné posty relevantných kandidátov, ktorí môžu získať dôveru väčšiny pléna," uviedol prezident a pripomenul, že výhrady voči konkrétnym menám pri obsadzovaní parlamentných funkcií sa na Slovensku udiali už niekoľkokrát."Funkčnosť Národnej rady a jej schopnosť prijímať zákony v prospech ľudí musí byť pre koalíciu aj opozíciu vyšším záujmom ako osobné ambície či nenaplnené politické predstavy," zdôraznil prezident. Ako ďalej upozornil, nie je jeho kompetenciou vstupovať do vnútorných pomerov parlamentu. Opozičným lídrom prezident súčasne pripomenul, že politický súboj sa musí vrátiť z osobnej roviny do vecnej."Aby sa jeho predmetom opäť stali skutočné problémy ľudí na Slovensku. Občania si zaslúžia, aby sa namiesto osobných útokov vrátili politici k skutočným problémom krajiny a pracovali na zvládnutí ťažkej situácie, v ktorej sa Slovensko objektívne nachádza," uzavrel prezident.