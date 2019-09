Zástupcovia Talibanu viedli rozhovory v Moskve

Osobitný vyslanec ruského prezidenta pre Afganistan Zamir Kabulov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 14. septembra (TASR) - Delegácia afganského radikálneho hnutia Taliban viedla v Moskve rozhovory s ruskými činiteľmi po tom, ako boli zastavené rokovania USA s afganskými vzbúrencami. Oznámilo to v sobotu ruské ministerstvo zahraničných vecí, informuje agentúra AFP.uviedol hovorca ministerstva, ktorého citovala tlačová agentúra RIA Novosti. Kedy sa stretnutie uskutočnilo, nespresnil."Ruská strana zdôraznila potrebu opätovného spustenia rokovaní medzi Spojenými štátmi a hnutím Taliban," povedal hovorca.dodal.Až do uplynulého týždňa rástli očakávania dohody medzi USA a Talibanom, v rámci ktorej by Washington znížil počet svojich vojakov v stredoázijskej krajine a Taliban poskytol bezpečnostné záruky, že neumožní, aby sa Afganistan znova stal útočiskom pre extrémistov.Minulú sobotu však americký prezident Donald Trump oznámil, že zrušil svoje bezprecedentné stretnutie s predstaviteľmi Talibanu v Spojených štátoch, a vyhlásil rozhovory s týmto militantným hnutím zaOstáva nejasné, či sa mierové rokovania medzi USA a Talibanom ešte obnovia. Trump chce z Afganistanu stiahnuť približne 5000 zo 14.000 amerických vojakov. Od začiatku tohto 18 rokov trvajúceho konfliktu ich tam zahynulo vyše 2400.Teraz však rastú obavy zo zintenzívneného násilia pred prezidentskými voľbami v Afganistane, stanovenými na 28. septembra. Tieto voľby, štvrté od pádu vlády Talibanu v roku, už boli tento rok dvakrát odložené.Afganské vládne sily a ozbrojenci Talibanu vedú ťažké boje po celej krajine, pričom militanti vyhlásili, že budú naďalej bojovať a že USA oľutujú odchod z rozhovorov.Rusko sa snaží ovplyvniť mierové rokovania v Afganistane a od začiatku tohto roka zorganizovalo v Moskve dve stretnutia s afganskými politickými lídrami.