Poradenská linka pre mladých bude dostupná už aj nepočujúcim ľuďom

Bratislava 14. septembra (TASR) -zdôrazňuje dôležitosť vzniku tejto služby Darina Tarcsiová z Katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.dodáva. Tieto faktory podľa nej môžu zvyšovať riziko samovraždy.tvrdia predstavitelia občianskeho združenia IPčko, ktoré prevádzkuje psychologickú on-line linku Dobrá linka pre deti a mladých ľudí s rôznym typom zdravotného znevýhodnenia.V on-line priestore im pomáhajú odborne vyškolení poradcovia, psychológovia, sociálni pracovníci a špeciálni pedagógovia. Dobrá linka od svojho vzniku v novembri 2018 pomohla už viac ako 1390 mladým ľuďom s rôznym typom postihnutia. Najčastejšie sa na ňu obracajú s témami samoty, partnerských vzťahov, sebaprijatia a vyrovnávania sa s postihnutím, s domácim a sexuálnym násilím, s osamostatnením sa, so sexualitou, no aj s myšlienkami na samovraždu, ako hovorí koordinátorka Dobrej linky Zuzana Juráneková.Na Slovensku žije asi 6000 mladých ľudí do 30 rokov s poruchou sluchu. Služba videoporadenstva v posunkovom jazyku bude fungovať v utorok a vo štvrtok vždy v čase od 15.00 h do 20.00 h na webe www.dobralinka.sk. Projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Programy pre mládež 2014 - 2020, ktorú administruje Iuventa - Slovenský inštitút mládeže, a z nadačného fondu pri Nadácii Pontis.