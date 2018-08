Zatkli muža, ktorý sa vyhrážal smrťou novinárom oponujúcim Trumpovi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 31. augusta (TASR) - Agenti amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) zatkli vo štvrtok muža, ktorý sa vyhrážal smrťou novinárom denníka Boston Globe. Reagoval tak na celoamerickú kampaň vyjadrujúcu nesúhlas s útokmi prezidenta Donalda Trumpa na slobodu tlače, ktorú nedávno iniciovali práve tieto noviny, informovala agentúra AP.Zadržaný 68-ročný Kalifornčan Robert Chain sa telefonicky vyhrážal pracovníkom denníka Boston Globe celkovo 14 krát v priebehu necelých dvoch týždňov. Označoval ich pritom zaa šíriteľov falošných správ, čo sú označenia, ktoré médiám často adresuje prezident Trump.Pri prehliadke mužovho domu v oblasti Encino pri Los Angeles objavili celkovo 20 zbraní, ktoré mal zrejme v legálnej držbe. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa bol skutočne chystal vycestovať do Bostonu.Prokuratúra trvá na tom, že Chain musí zostať vo väzbe, pretože predstavuje potenciálnu hrozbu pre svoje okolie. Obhajca naopak argumentoval tým, že podozrivý nebol doposiaľ nikdy trestaný a že neexistuje riziko jeho úteku. Sudca napokon podmienil jeho prepustenie zložením kaucie vo výške 50.000 dolárov.Viac ako 350 amerických novín v reakcii na výzvu Boston Globe zverejnilo 16. augusta úvodníky, v ktorých vyjadrili nesúhlas s opakovanými Trumpovými útokmi na slobodu tlače a médií. Noviny upozorňovali na to, že prezidentove vyjadrenia podkopávajú základy americkej demokracie.Chain v ten istý deň vystupňoval svoje telefonické hrozby: pracovníkom Boston Globe sa vyhrážal zastrelením a požadoval ukončenieútokov voči Trumpovi. To podnietilo políciu k sprísneniu bezpečnostných opatrení v redakcii bostonského denníka a následne k zásahu voči pôvodcovi hrozieb.Do redakcie začal Kalifornčan telefonovať 10. augusta, hneď po tom, ako Boston Globe vyzval na celoamerickú kampaň na obranu slobody tlače.