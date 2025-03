Zatmenie Slnka bude na Slovensku pozorovateľné už o pár dní, astronómovia priblížili okolnosti

Pozorovateľné okolo poludnia

Ako si zatmenie odfotografovať

20.3.2025 (SITA.sk) - Naposledy bolo zatmenie Slnka pozorovateľné z nášho územia 25. októbra 2022, ďalšie bude 29. marca. Informoval o tom Slovenský zväz astronómov s tým, že v tento deň budú súčasne otvorené všetky astronomické zariadenia pri príležitosti Dňa hvezdární a planetárií.Obloha sa súčasne pripraví aj na nevšedný úkaz, a to čiastočné zatmenie Slnka. Astronómovia spresnili, že v maximálnej fáze okolo poludnia bude Mesiac zakrývať približne štyri percentá slnečného disku.„Bude sa nám tak zdať, akoby z pravého horného okraja Slnka bolo trošku odhryznuté,“ doplnil zväz. Ako pripomenul nasledujúce zatmenie bude 18. augusta 2026.„Aj keď Mesiac zakryje Slnko len málo, nenechajme si to ujsť a navštívme najbližšiu hvezdáreň, kde bude aj bohatý sprievodný program. Zatmenie Slnka 29. marca bude len čiastočné, jeho maximálna fáza dosiahne 93 percent v blízkosti Hudsonovho zálivu v severovýchodnej Kanade. U nás maxime Mesiac zakryje Slnko len na 2,2 – 5,7 percenta, zvýhodnení budú pozorovatelia v západnej časti Slovenska,“ spresnili astronómovia a súčasne poradili, ako zatmenie Slnka pozorovať.Zo Slovenska bude pozorovateľné okolo poludnia, a to od 11:50 do 12:55. Slovenský zväz astronómov upozornil, že pri pozorovaní Slnka je potrebná mimoriadna opatrnosť, pretože hrozí poškodenie zraku. Bežné slnečné okuliare podľa ich slov v žiadnom prípade nestačia.„Použime dostatočne tmavý filter (zváračské sklo č. 12 – 14), ideálna je vizuálna fólia Astrosolar alebo z nej zhotovené špeciálne okuliare, ktoré majú v každej hvezdárni. Ďalekohľadom je najbezpečnejší spôsob pozorovania v projekcii,“ vysvetlili astronómovia s tým, že pri priamom pozorovaní ďalekohľadom je nevyhnuté filter umiestniť pred objektív. „Filter v blízkosti ohniska sa prehrieva, hrozí jeho prasknutie a vážne poškodenie zraku. V ďalekohľade, pri dostatočnom zväčšení, bude možné sledovať hornatú siluetu okraja Mesiaca,“ doplnil zväz.Astronómovia ďalej poradili, ako si zatmenie Slnka odfotografovať. Odporúčajú použiť objektív s dostatočne dlhým ohniskom alebo fotografovať v projekcii za okulárom.„Najkrajšie je, samozrejme, úplné zatmenie Slnka, pri ktorom je viditeľná striebristá atmosféra Slnka – koróna, jeden z najkrajších astronomických úkazov. Z nášho územia bolo úplné zatmenie Slnka pozorovateľné 8. júla 1842 a najbližšie bude až 7. októbra 2135," doplnil Slovenský zväz astronómov a informoval, že najbližšie úplné zatmenie bude pozorovateľné 12. augusta 2026 zo severovýchodného Španielska.