Video: Michal David predstavil videoklip americkej verzie hitu Pár přátel

Nedávno predstavená americká verzia skladby Pár přátel Michala Davida sa dočkala aj vizuálnej podoby. Videoklip, ktorý režíroval britský režisér a kameraman Blake Claridge, dáva tejto emocionálnej hymne nový rozmer a posilňuje poslanie projektu zjednotiť poslucháčov v boji proti rakovine.





Nová verzia skladby s názvom Oh What a Dream We Had sa stala hymnou americkej charitatívnej organizácie Prevent Cancer Foundation sídliacej vo Washingtone, D.C. Tá je považovaná za jednu z popredných organizácií v oblasti prevencie a výskumu rakoviny v Spojených štátoch. Cieľom piesne je zvýšiť povedomie a posilniť solidaritu v boji proti rakovine.Spoločne s Michalom Davidom pieseň naspievali svetové hudobné hviezdy Noah Cyrus, Billy Idol, Lara Fabian, Kimbra, Billy Ray Cyrus, Richard Marx, Braison Cyrus, spevák skupiny The Rasmus Lauri Ylönen, Marcelito Pomoy a Il Divo. Skladbu nahrala Česká filharmónia. Umelcov spevácky sprevádzal tiež prvý český gospelový zbor Fine Gospel Time pod vedením Zuzany Stirskej.Videoklip bol po prvýkrát prezentovaný ešte vo februári v Rockeffeler center v New Yorku. Slávnostné predstavenie videoklipu prilákalo množstvo celebrít a významných osobností americkej scény. Medzi hosťami sa objavili aj členovia Il Divo, spevák a frontman skupiny Rasmus Lauri Ylönen, česko-slovenská speváčka Karin Ann, americká herečka Vivica A. Fox či módna návrhárka a podnikateľka Julia Haart.Videoklip vytvoril režisér Blake Claridge, známy svojimi spoluprácami s umelcami ako sú Bastille, James Bay či The Kooks. Claridge je známy svojou schopnosťou spojiť filmovú estetiku s autenticitou príbehu.Na prípravu videoklipu dohliadala dcéra Michala Davida Klára: "Práca na tomto videoklipe bola skutočnou výzvou. Spoločne sme sa snažili vytvoriť niečo, čo nielen zvýrazní samotnú skladbu, ale zároveň citlivo a esteticky upozorní na dôležitú tému boja s rakovinou. Verím, že sa nám to podarilo a dúfam, že to bude mať taký efekt, ako sme si želali.""Nebola to prechádzka ružovým sadom. Samotná pieseň a jej poslanie pomohli dosiahnuť takmer nemožné," hovorí Michal David, ktorý si týmto posolstvom splnil svoj veľký sen.