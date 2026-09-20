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20. septembra 2026
Zatopené bane v Európe sa menia na raj na kúpanie: Týchto 6 stojí za návštevu – FOTO
Zatopené bane a bývalé lomy v Európe sa čoraz častejšie menia na atraktívne jazerá s čistou vodou, plážami a možnosťami kúpania. Kedysi sa v nich ťažilo uhlie či vápenec, dnes sa na ich ...
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20.9.2026 (SITA.sk) - Zatopené bane a bývalé lomy v Európe sa čoraz častejšie menia na atraktívne jazerá s čistou vodou, plážami a možnosťami kúpania.
Kedysi sa v nich ťažilo uhlie či vápenec, dnes sa na ich piesočných brehoch opaľujú dovolenkári. Európa má desiatky jazier, ktoré nevytvorila príroda, ale priemysel. Niektoré bývalé bane sa po zatopení zmenili na prekvapivo atraktívne rekreačné oblasti a voda v nich môže byť taká čistá, že pripomína horské alebo dokonca stredomorské jazerá.
Zatopené bane a bývalé lomy v Európe sa čoraz častejšie menia na atraktívne jazerá s čistou vodou, plážami a možnosťami kúpania. Miesta, kde sa kedysi ťažilo uhlie, vápenec či štrk, dnes lákajú turistov na kúpanie, vodné športy aj cyklovýlety. Pozreli sme sa na najkrajšie zatopené bane v Európe - od Česka a Poľska cez Nemecko až po Rakúsko. Kde sa dá bezpečne kúpať a ktoré miesta stoja za výlet?
V článku sa dozviete:
Zdroj: SITA.sk - Zatopené bane v Európe sa menia na raj na kúpanie: Týchto 6 stojí za návštevu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kedysi sa v nich ťažilo uhlie či vápenec, dnes sa na ich piesočných brehoch opaľujú dovolenkári. Európa má desiatky jazier, ktoré nevytvorila príroda, ale priemysel. Niektoré bývalé bane sa po zatopení zmenili na prekvapivo atraktívne rekreačné oblasti a voda v nich môže byť taká čistá, že pripomína horské alebo dokonca stredomorské jazerá.
Zatopené bane a bývalé lomy v Európe sa čoraz častejšie menia na atraktívne jazerá s čistou vodou, plážami a možnosťami kúpania. Miesta, kde sa kedysi ťažilo uhlie, vápenec či štrk, dnes lákajú turistov na kúpanie, vodné športy aj cyklovýlety. Pozreli sme sa na najkrajšie zatopené bane v Európe - od Česka a Poľska cez Nemecko až po Rakúsko. Kde sa dá bezpečne kúpať a ktoré miesta stoja za výlet?
V článku sa dozviete:
Zdroj: SITA.sk - Zatopené bane v Európe sa menia na raj na kúpanie: Týchto 6 stojí za návštevu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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