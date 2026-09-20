Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 20.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

20. septembra 2026

Zatopené bane v Európe sa menia na raj na kúpanie: Týchto 6 stojí za návštevu – FOTO


Tagy: Jazerá jazerá v Európe kúpanie v jazere

Zatopené bane a bývalé lomy v Európe sa čoraz častejšie menia na atraktívne jazerá s čistou vodou, plážami a možnosťami kúpania. Kedysi sa v nich ťažilo uhlie či vápenec, dnes sa na ich ...



Zdieľať
gettyimages 2243154405 676x451 20.9.2026 (SITA.sk) - Zatopené bane a bývalé lomy v Európe sa čoraz častejšie menia na atraktívne jazerá s čistou vodou, plážami a možnosťami kúpania.


Kedysi sa v nich ťažilo uhlie či vápenec, dnes sa na ich piesočných brehoch opaľujú dovolenkári. Európa má desiatky jazier, ktoré nevytvorila príroda, ale priemysel. Niektoré bývalé bane sa po zatopení zmenili na prekvapivo atraktívne rekreačné oblasti a voda v nich môže byť taká čistá, že pripomína horské alebo dokonca stredomorské jazerá.

Zatopené bane a bývalé lomy v Európe sa čoraz častejšie menia na atraktívne jazerá s čistou vodou, plážami a možnosťami kúpania. Miesta, kde sa kedysi ťažilo uhlie, vápenec či štrk, dnes lákajú turistov na kúpanie, vodné športy aj cyklovýlety. Pozreli sme sa na najkrajšie zatopené bane v Európe - od Česka a Poľska cez Nemecko až po Rakúsko. Kde sa dá bezpečne kúpať a ktoré miesta stoja za výlet?

 




Fotogaléria k článku:

















17 fotografií v galérii









V článku sa dozviete:









  • ktoré zatopené bane a lomy v Európe dnes patria medzi najkrajšie miesta na kúpanie,

  • kde nájdete priezračnú vodu, pláže a vodné športy,

  • ktoré jazerá ponúkajú aj cyklotrasy, paddleboardy, kajaky či jachting,

  • kde sa nachádza obrovské podzemné jazero Seegrotte pri Viedni,

  • prečo nie je každá tyrkysová voda bezpečná a kde je kúpanie zakázané.


Zakrzówek, Poľsko: lom uprostred Krakova


Jedno z najfotogenickejších takýchto miest leží prakticky priamo v Krakove. Zakrzówek vznikol v bývalom vápencovom lome a charakteristické biele skalné steny spolu s modrozelenou vodou vytvárajú scenériu hodnú Jadranu.

Mesto územie v posledných rokoch výrazne prestavalo. Na hladine dnes pláva sústava piatich bazénov rôznych hĺbok obklopených drevenými mólami a nebyť krásnej okolitej prírody, ani by ste si nevšimli, že sa kúpete v lome. Najhlbšie majú približne 3,5 metra, zatiaľ čo najplytšia časť je určená na kúpanie pre deti.

V sezóne 2026 je oficiálne kúpalisko otvorené od 1. júna do 30. septembra a vstup je bezplatný. Počet návštevníkov na mólach je však obmedzený na 300 ľudí naraz a preto sa počas hlavnej sezóny pred vstupom často tvoria dlhé rady.

Jazero Most, Česko: hladina ukrýva príbeh mesta


Jazero Most v severných Čechách vzniklo na území, ktoré bolo desaťročia spojené s ťažbou hnedého uhlia. Jedna z najznámejších pamiatok však zániku unikla. Kostol Nanebovzatia Panny Márie pracovníci v roku 1975 presunuli po koľajniciach o 841 metrov. Stavba vážila približne 12-tisíc ton a jej presun sa stal technickou raritou. Baňa bola neskôr zatopená a jazero sa naplnilo v roku 2014.

Hlavná pláž je kamienková a voda býva čistá a priezračná. Návštevníci majú k dispozícii móla, prezliekarne, pitnú vodu, bezplatné toalety aj ležadlá. V lete tu funguje občerstvenie a požičovňa paddleboardov, kajakov či vodných bicyklov.

Vstup k jazeru je zdarma a bezplatné je aj hlavné parkovisko, ktoré má približne 200 miest. Okolo celého jazera vedie približne 9-kilometrový cyklistický okruh, takže lokalita je vhodná aj na bicykel, korčule či prechádzku. Pre deti sú pri hlavnej pláži ihriská a nechýba ani pieskové ihrisko na plážové športy.

Milada, Česko: voda je priehľadná do hĺbky niekoľkých metrov


Len niekoľko kilometrov od Ústí nad Labem leží Jezero Milada, ktoré vzniklo zatopením bývalého hnedouhoľného lomu Chabařovice. Ťažba sa tu skončila v roku 1997 a jazero sa začalo napúšťať o štyri roky neskôr. Dnes má rozlohu približne 252 hektárov a maximálnu hĺbku takmer 25 metrov. Názov dostalo podľa pôvodnej hlbinnej bane Milada.

Najväčším lákadlom je kvalita vody. Tá je vhodná na kúpanie a priehľadnosť dosahuje niekoľko metrov. Jazero sa využíva aj na jachting a ďalšie vodné športy, počas roka sa pri ňom konajú športové a kultúrne podujatia. Oblasť je zaujímavá aj pre cyklistov. Okolím vedú trasy napojené na Krušné hory, Teplice aj Ústí nad Labem a návštevníci si tak môžu pozrieť, ako sa bývalá priemyselná krajina postupne mení na rekreačnú zónu.

Výhodou je aj poloha. Jazero sa nachádza približne päť kilometrov vzdušnou čiarou od Ústí nad Labem a môže byť zastávkou pri ceste do Českého Švajčiarska, Tiských stien, Českého stredohoria či Krušných hôr. Z Prahy je autom po diaľnici D8 dostupné približne za 50 minút.

Cospudener See, Nemecko: z uhoľnej bane vznikla pláž pri Lipsku


Ďalší výrazný príklad sa nachádza na južnom okraji Lipska. Cospudener See vzniklo zatopením bývalej povrchovej bane na hnedé uhlie. Uhlie sa tu ťažilo do roku 1992, následne sa priestor začal zapĺňať vodou a proces bol dokončený okolo roku 2000. Dnes ide o jedno z najpopulárnejších rekreačných miest v regióne.

Na severnom brehu sa nachádza piesočná pláž určená na kúpanie a plážový volejbal. Pri jazere funguje prístav, požičovne lodí a bicyklov, reštaurácie či sauna. Oficiálna turistická organizácia regiónu označuje tamojšiu pláž za najdlhšiu piesočnú pláž v Sasku.

Bergheider See, Nemecko: kúpanie vedľa „ležiacej Eiffelovky“


Ešte výraznejšiu pripomienku priemyselnej minulosti ponúka Bergheider See v Brandenbursku. Jazero vzniklo do roku 2014 zatopením bývalej povrchovej bane Klettwitz-Nord na hnedé uhlie. Má rozlohu približne 327 hektárov a maximálnu hĺbku 53 metrov.

Pri vode zostala obrovská ťažobná konštrukcia F60 - dopravníkový most dlhý vyše 500 metrov, ktorý miestni prezývajú „ležiaca Eiffelova veža“. Dnes funguje ako návštevnícka baňa a vyhliadka.

Na plytkom severnom brehu jazera je široká piesočná pláž a kúpanie je povolené. Jazero sa využíva aj na paddleboard, kanoistiku, plachtenie či windsurfing.

Seegrotte pri Viedni: pod zemou sa skrýva najväčšie jazero svojho druhu v Európe


Málokto vie, že len kúsok od Viedne, v mestečku Hinterbrühl, sa nachádza Seegrotte - bývalá sadrovcová baňa, ktorá dnes ukrýva najväčšie podzemné jazero v Európe. Vodná plocha má približne 6 200 štvorcových metrov a návštevníci sa po nej môžu previezť loďou v rámci asi 45-minútovej prehliadky.

Miesto má dramatickú históriu. Počas druhej svetovej vojny boli časti podzemia využívané aj na výrobu lietadiel. Dnes prehliadka vedie cez bývalé banské chodby, menšie „Modré jazero“ a kaplnku svätej Barbory, patrónky baníkov. Jednou z kuriozít je aj zlatá dračia loď, ktorá sa objavila vo filme Traja mušketieri.

V podzemí je po celý rok približne 9 °C, takže aj počas leta sa oplatí vziať si teplejšie oblečenie. Na rozdiel od ostatných jazier v tomto výbere však Seegrotte neslúži na kúpanie - hlavným zážitkom je práve plavba loďou pod zemou a prehliadka bývalej bane.

Krásna modrá voda môže byť aj pascou


Pri zatopených baniach však existuje aj úplne opačný príbeh. Jedným z najznámejších príkladov je bývalý priemyselný lom Hoffman Quarry pri Harpur Hill v anglickom Derbyshire, známy ako Blue Lagoon.

Voda tam mala mimoriadne výraznú modrú farbu, čo k lomu opakovane lákalo návštevníkov. Miestne úrady však pred kúpaním varovali. Podľa High Peak Borough Council mala voda pH porovnateľné s bieliacim prostriedkom a v zatopenom lome sa nachádzali aj ďalšie nebezpečenstvá. Úrady dokonca vodu v minulosti zafarbili načierno, aby znížili jej atraktivitu pre návštevníkov. Práve to ukazuje, prečo sa pri bývalých lomoch nemožno riadiť iba farbou vody alebo fotografiami zo sociálnych sietí.

Zatopenie bane samo osebe nestačí na to, aby z nej vzniklo bezpečné jazero. Rekultivácia môže trvať roky a zahŕňa stabilizáciu brehov, kontrolu chemického zloženia vody, úpravu terénu či budovanie infraštruktúry. Najďalej tento proces vidno napríklad v okolí Lipska, kde sa z niekdajšej uhoľnej oblasti vytvára prepojená sústava jazier, pláží, cyklotrás a prístavov. Inde zostávajú priemyselné pamiatky zámerne zachované ako pripomienka toho, na čo krajina pôvodne slúžila.









 

 


Zdroj: SITA.sk - Zatopené bane v Európe sa menia na raj na kúpanie: Týchto 6 stojí za návštevu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Jazerá jazerá v Európe kúpanie v jazere
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Rogalo sa zrútilo na pole pri Vrbovom. Pilot utrpel smrteľné zranenia – FOTO
<< predchádzajúci článok
Slovensko chce posilniť hospodársku a technologickú spoluprácu so Severným Porýním-Vestfálskom

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 