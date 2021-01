Zatváranie priemyselných podnikov by malo fatálne dôsledky pre ekonomiku aj zamestnancov, varujú zamestnávatelia

Súkromný sektor už vyčerpal všetky rezervy

Rýchle, efektívne a vykonateľné opatrenia

8.1.2021 (Webnoviny.sk) - Zamestnávatelia vyzývajú vládu, aby pri prijímaní opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu nepristúpila k unáhleným, nepremysleným a neprediskutovaným krokom, ktoré by smerovali k zatváraniu priemyselných podnikov.Členovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Klubu 500 naopak žiadajú vytváranie predpokladov pre zabezpečenie chodu ekonomiky v maximálnej možnej miere."Súkromný sektor už vyčerpal všetky svoje rezervy a ďalšie nútené odstavovanie by malo fatálne dôsledky pre ekonomiku, ale aj pre zamestnancov," konštatujú.Zamestnávatelia zároveň upozorňujú, že slovenské hospodárstvo je ako malá otvorená ekonomika dôležitá súčasť globálnych ekonomických reťazcov, v rámci ktorých by jednostranné prerušenie trvalo poškodilo dôveru v Slovensko ako miesto podnikania.SOPK a Klub 500 by uvítali konštruktívny dialóg s vládou a apelujú na zvolanie širokého stretnutia, na ktorom je potrebné prediskutovať súčasnú situáciu a hľadať rýchle, efektívne a vykonateľné opatrenia."Netreba robiť paniku, treba intenzívne komunikovať a hľadať riešenia, ktorých cieľom je vytvoriť podmienky na to, aby zamestnanci boli v práci a deti v školách. Zbytočné sú diskusie o úsporách štátneho rozpočtu, o ušetrených zdrojoch z eurofondov, keď ekonomika skolabuje. Nefungujúca ekonomika a nevzdelaný národ je totiž cestou do pekla," zdôrazňujú.Zamestnávatelia pripomínajú, že priemyselné podniky už počas prvej vlny krízy prijímali prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia a zmenili režimy prevádzok tak, aby eliminovali možný prenos ochorenia, pričom ich uplatňujú aj naďalej.Mnohé fabriky realizujú aj testovanie svojich zamestnancov. Kritizujú však, že bez prispenia štátu, bez kompenzácie alebo úľavy. "Z pohľadu zamestnávateľov nie je možné, aby súkromné spoločnosti suplovali funkcie štátu a ten sa len mlčky prizeral a čakal, kým tieto spoločnosti zaplatia daňové a odvodové povinnosti," uzatvárajú.