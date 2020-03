Zatvorené automobilky prerušia výrobu aj u subdodávateľov, malí výrobcovia môžu mať vážny problém

Zastaviť rozbehnutú fabriku nie je jednoduché

Subdodávatelia sú v oblasti tržieb kľúčoví

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.3.2020 (Webnoviny.sk) - Prerušenie výroby v automobilkách pôsobiacich na Slovensku bude mať výrazný dopad aj na ich dodávateľskú sieť."Aj keď slovenskí subdodávatelia nedodávajú iba pre štyroch slovenských výrobcov, predsa medzi nimi a našimi výrobcami existuje istá úmera. Takže so zatvorením výrobcov príde následne aj k rýchlemu alebo postupného zatvoreniu závodov subdodávateľov, hlavne v priemyselných parkoch v okolí Bratislavy a Trnavy," uviedol pre agentúru SITA koordinátor Divízie subdodávateľov Zväzu automobilového priemyslu SR Jaroslav Holeček.Či by sa pritom predstavitelia automotive sektora mali v súčasnej situácii obávať o vlastnú existenciu, je podľa neho ťažko povedať."Možno v nešťastí máme na Slovensku i šťastie, že väčšina subdodávateľov (takmer 80 percent) sú medzinárodné spoločnosti, ktoré sa ľahšie vysporiadajú s problémom zastavenia výroby, pretože nedodávajú iba pre jedného odberateľa. U menších lokálnych výrobcov to môže byť veľmi vážny problém," poukázal Holeček. Veľa bude podľa neho závisieť tiež od podporných opatrení štátu a Európskej únie.Holeček pritom upozornil, že zastaviť akúkoľvek fabriku nie je jednoduché. "Každý riaditeľ určite cíti veľkú zodpovednosť za ľudí, ale treba si uvedomiť, že kým zastavíme výrobu, treba zastaviť i všetky logistické procesy, ktoré už dávno bežia a plné vlaky a nákladne autá sú už na ceste. Tieto treba tiež prijať a spracovať, aby sa nám nestalo, že cesty a železničné stanice zostanú zapratané vagónmi a autami, ktoré nemá kto prijať alebo vyložiť. A okrem toho, každé nevyrobené auto znamená pre výrobcu a subdodávateľa a tiež pre štát nesmiernu finančnú stratu, ktorú možno ešte dnes nepociťujeme, ale o pár dní a týždňov silne pocítime," skonštatoval.Od utorka 17. marca dočasne prerušila výrobu spoločnosť Volkswagen Slovakia predbežne na dva týždne. Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia zastavuje výrobu vo štvrtok 19. marca od 6:00. Prerušenie výroby má predbežne trvať do piatku 27. marca.Výrobné linky v reakcii na šírenie nového koronavírusu odstaví aj nitrianska automobilka Jaguar Land Rover. Výroba automobilov sa vo fabrike zastaví v piatok 20. marca, ktorý bude posledným výrobným dňom pred dočasnou odstávkou.Na Slovensku je aktuálne 343 subdodávateľov, ktorí spoločne poskytujú prácu viac ako 154-tisícom zamestnancom. Tvoria takmer 60 percent tržieb automotive sektora a 60 percentami sa podieľajú aj na exporte automobilového priemyslu.