Streda 11.2.2026
Úvodná strana
Denník - Správy
11. februára 2026
Zatvorené triedy, prázdne čakárne, zákaz návštev, superchrípka je tu v plnej sile, takto sa ochránite bez paniky
Chrípková sezóna je tento rok ostrá, miestami sa obmedzujú návštevy v zdravotníckych zariadeniach a medzi ľuďmi sa najviac skloňuje chrípka typu A, vrátane kmeňa A H3N2, ktorý médiá často označujú ako ...
11.2.2026 (SITA.sk) - Chrípková sezóna je tento rok ostrá, miestami sa obmedzujú návštevy v zdravotníckych zariadeniach a medzi ľuďmi sa najviac skloňuje chrípka typu A, vrátane kmeňa A H3N2, ktorý médiá často označujú ako superchrípku. ÚVZ SR pritom v pravidelných hláseniach sleduje výskyt chrípky a chrípke podobných ochorení a pripomína, že najväčší rozdiel nerobia zázračné triky, ale disciplína v prevencii a rozumný režim, keď už choroba zaklope. Ak chcete vedieť, čo má naozaj zmysel, prečítajte si praktické odporúčania hygienikov, a tiež signály, pri ktorých už netreba hrdinstvo, ale lekára.
Hygienici radia začať od základov, ktoré sa hodia aj do vášho Insta rána. Umývajte ruky 20 sekúnd mydlom ako keby ste si robili pleťový scrub. Rovnako, kýchajte do lakťovej jamky (žiadne vreckovky v kabelke) a vetranie by malo byť častejšie ako selfíčka. Najlepší štít? Očkovanie, ideálne ešte v októbri. Rizikové krásky (seniori, deti, tehuľky) ho dostanú od poisťovne zadarmo. Podporte imunitu vitamínmi C a D z citrusov či smoothie. Navyše, pomáha aj otužovanie pod sprchou, aj vaša pokožka povie ďakujem.
Nebuďte v panike: Vyležte sa doma v pohodlných pyžamách, pite 2-3 litre tekutín denne (herbálne čaje s medom sú ako spa). Tlmte horúčku paracetamolom či ibuprofénom, žiadne aspiríny pre deti kvôli riziku Reyovho syndrómu. A viete čo fakt pomáha? Probiotiká! Áno, štúdie ukazujú, že niektoré kmene ako Lactobacillus a Bifidobacterium môžu skrátiť horúčku o 73% u detí. Navyše, posilnia imunitu aj u dospelého.
Typické je, že nástup je rýchly, nie pozvoľný, a v priebehu pár hodín sa z relatívne fungujúceho dňa stane stav, keď chcete len ležať, spať a nemať na nič sily. Zvyčajne sa objaví vysoká horúčka, približne 38 až 40 stupňov. Okrem toho príde zimnica a triaška, k tomu výrazná bolesť hlavy, často aj za očami, a intenzívne bolesti svalov a kĺbov, ten pocit polámaného tela, ktorý je pre chrípku taký príznačný. Často sa pridá suchý dráždivý kašeľ a drsná bolesť hrdla,. Niektorí majú aj upchatý nos. U niektorých ľudí sa objaví aj nevoľnosť alebo vracanie.
Rozdiel oproti bežnému prechladnutiu býva práve v rýchlosti a sile. Kým pri prechladnutí sa príznaky zvyknú rozbiehať postupne a človek ešte nejaký čas funguje, pri chrípke je prepad energie náhly a výrazný. Je to tak, akoby telo naraz vytiahlo ručnú brzdu. Akútna fáza obyčajne trvá niekoľko dní, celé ochorenie sa často vlečie približne týždeň až dva. Kašeľ a únava môžu pretrvávať dlhšie, aj keď horúčka už ustúpi. Práve táto doznievajúca vyčerpanosť býva zradná, človek má tendenciu vrátiť sa príliš rýchlo do tempa, no telo si ešte pýta čas.
Ak sa pridá sťažené dýchanie, bolesť na hrudníku, zmätenosť, výrazné zhoršovanie stavu, alebo vysoké horúčky, ktoré neustupujú, je na mieste vyhľadať lekára,. Rovnako aj pri malých deťoch, tehotenstve, senioroch a ľuďoch s chronickými ochoreniami vyhľadajte lekára.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Prevencia ako váš rituál
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
