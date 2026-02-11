|
Streda 11.2.2026
Meniny má Dezider
Rastie počet podvodných predajov áut: Kostlivcov pod kapotou auta z inzerátu laik neodhalí
Najväčší tuzemský predajca jazdených automobilov AAA AUTO odmietne vykúpiť až 65 % ponúkaných vozidiel pre ich technický stav, právne vady či iné pochybnosti. Tieto autá potom končia na inzertných ...
11.2.2026 (SITA.sk) - Najväčší tuzemský predajca jazdených automobilov AAA AUTO odmietne vykúpiť až 65 % ponúkaných vozidiel pre ich technický stav, právne vady či iné pochybnosti. Tieto autá potom končia na inzertných portáloch, kde sa za súkromných predajcov radi vydávajú aj priekupníci. Vozidlo z inzerátu možno stojí o 500 eur menej než v autobazári, môže však skrývať vady za niekoľko tisíc.
Dobre zachovalý Mercedes s pomerne nízkym nájazdom kilometrov, predchádzajúci majiteľ dôchodca ním jazdil prakticky len do potravín na okraji Viedne. Ale čo ak bol v skutočnosti majiteľom mladý taxikár, ktorý roky s vozidlom brázdil po hlavnom meste – o tých haváriách ani nehovoriac? Najmä jazdené vozidlá z dovozu často ponúkajú priekupníci či podnikaví automechanici, ktorí sa však tvária ako ich dlhodobí majitelia. Riziko stočeného tachometra a skrytých vád sa v takýchto prípadoch blíži k istote.
Prostredníctvom identifikačného čísla VIN si síce možno zistiť základné údaje o pôvode vozidla, vrátane vývoja stavu tachometra či záznamov o nehodách a poistných udalostiach, údaje však nemusia byť kompletné. Online kontrola VIN tak spoľahlivo preukáže vlastne len to, že auto nie je kradnuté. Ak si predsa len trúfnete kupovať jazdené vozidlo na vlastnú päsť, je dobré sa riadiť nasledujúcimi tipmi:
Aj keď si však auto prezriete čo najdôkladnejšie, mnohé dôležité veci nemožno overiť bez špeciálneho vybavenia a znalostí automechanika. Napríklad zvýšená spotreba oleja či chladiacej kvapaliny môže znamenať vážny problém, ktorý sa však prejaví až po mesiacoch prevádzky. Podobne, nesprávne nastavenie emisných systémov nemožno odhaliť inak než pomocou na to určenej diagnostiky. Pritom neprimerane vysoké opotrebenie určitých súčiastok spravidla znamená, že vám ponúkaná "mačka vo vreci" má stočený tachometer.
"Medzi indikátory podvodu s najazdenými kilometrami môžu patriť problémy s rozvodovými reťazami. Tie sa prejavujú pri studenom štarte, lenže predávajúci príde na stretnutie so zahriatym autom. Najmä určité modely, pri ktorých sa tieto ťažkosti vyskytujú častejšie, v AAA AUTO preto nechávame pri výkupe do rána, aby sme ich mohli naštartovať za studena. Skúsené uši našich expertov stav týchto komponentov dokonale rozpoznajú, šikovného mechanika totiž v niektorých ohľadoch nenahradí ani tá najsofistikovanejšia diagnostika," opisuje Karolína Topolová, generálna riaditeľka AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO. Zároveň odporúča vziať si pri kúpe jazdeného vozidla vždy vlastného mechanika, ktorý pomôže s odhalením prípadných vád.
Technici autocentier AAA AUTO len na Slovensku ročne skontrolujú zhruba 60-tsíc vozidiel, z ktorých až 65 percent odmietnu. "U renomovaného veľkého predajcu, ktorý ponúkané automobily vlastní, sa môžete spoľahnúť na pravdivosť údajov a zodpovedajúci technický stav. A aj keby sa nejaké skryté vady predsa len objavili, dajú sa jednoducho reklamovať alebo vozidlo vymeniť. Všetky autá vlastníme, takže nemusíte riešiť ani právne vady, ako sú vozidlá v spoluvlastníctve rozvádzajúcich sa manželov či autá podliehajúce exekúciám," vymenúva Karolína Topolová. Ďalšou výhodou kúpy u overeného predajcu je aj časový komfort na dôkladné vyskúšanie si auta, vrátane riadnej testovacej jazdy.
