Zatvoria sa obchody v nedeľu natrvalo? Ani koaliční poslanci v tom nemajú jasno

18.5.2020 - Strany vládnej koalície nemajú jasno v tom, či podporia niektorý z dvoch návrhov opozície, aby zostali obchody zatvorené v nedeľu aj po skončení pandémie koronavírusu. Poslankyňa Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Anna Záborská uviedla, že by bolo paradoxné, keby sa z nejakých politických dôvodov poslanci koalície dohodli, že opozičné zákony nepodporia.Predsedníčka klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Anna Zemanová zdôraznila, že strana je za zachovanie stavu predaja spred koronakrízy.Šéf klubu Sme rodina Peter Pčolinský tvrdil, že najskôr si musí opozičné návrhy naštudovať. Šéfka klubu Za ľudí Jana Žitňanská odporučila skôr sa venovať problémom ľudí, ktorí pocítili na vlastnej koži koronakrízu.V parlamente sa vôbec prvý raz v tomto volebnom období objavili poslanecké návrhy zákonov. Zatiaľ sa ešte nedostali do programu schôdze parlamentu.Obidva v novele Zákonníka práce zakazujú maloobchodný predaj počas nedieľ. Návrhy predložili traja poslanci strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba, Rastislav Schlosár, Martin Beluský.S druhým podobným návrhom prišli poslanci strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Marián Kéry a Ján Podmanický. Výnimku by mali mať podľa Kéryho drobní živnostníci, ktorí by sami mohli predávať. Výnimka by sa týkala tiež služieb v cestovnom ruchu, výdaja liekov či čerpacích staníc.Vládne strany sa na zákaze nedeľného predaja dohodli len na určitý čas, kým bude trvať pandémia koronavírusu. Postoje poslancov koalície k predloženým opozičným návrhom nie sú totožné.Poslankyňa Zemanová (SaS) nevidí dôvod obmedzovať podnikateľov v nedeľu. „Akí iní ľudia pracujú na čerpacích staniciach alebo v reštauráciách? Ak by spoločenská objednávka ľudí bola, že v nedeľu sa nemá chodiť do obchodu, tak by obchody zívali prázdnotou. Prečo má štát prikazovať ľuďom, ako sa majú v nedeľu správať?“ povedala agentúre SITA Zemanová. Vie si však predstaviť diskusiu o kompromise.„Zamestnanec by pri uzatváraní zmluvy mohol dať výhradu, že nechce v nedeľu pracovať a zamestnávateľ by ho nemal právo donútiť ísť v nedeľu do práce,“ poznamenala.V prípade, že by časť koalície podporila opozičné návrhy. Zemanová by to nepovažovala za dobrý signál. „Každý poslanec hlasuje podľa svojho svedomia a vedomia, ale taktiež sme súčasťou koalície,“ doplnila s tým, že v koaličnej dohode je napísané, že za opozičné návrhy koaliční poslanci nehlasujú.Poslanec Pčolinský (Sme rodina) sa nechcel vyjadrovať k návrhom opozície, pretože ich nevidel. „Nebudem sa vyjadrovať, kým si to neprečítam. Uvidím, ako sa dohodneme v koalícii,“ dodal Pčolinský.Podľa poslankyne Záborskej je veľa technických, pracovných, sociálnych a environmentálnych dôvodov na to, aby v nedeľu zostali obchody zatvorené.„Nie je to náš výmysel. Kedysi som bola pri založení Európskej aliancie za voľnú nedeľu v Bruseli a pre zatvorenie obchodov v nedeľu boli čisto sekulárne, technické argumenty. Zatvorená nedeľa v západných krajinách, hlavne vo Francúzsku, bola z iniciatívy odborárov. Mnohé štúdie ukazovali, že je vyššia výkonnosť pracovníkov, nižšia úrazovosť. Je to preto, že ľudia sú s rodinou a nie sú v pracovnom strese,“ uviedla pre agentúru SITA.Podľa nej sa chráni aj životné prostredie, pretože ľudia navštevujú obchodné centrá autami. Dodala, že v nedeľu je najjednoduchšie dať rodinu dohromady, kedy si oddýchne a obnovia sa v nej naštrbené vzťahy.Dosah zatvorenia obchodov v nedeľu ide podľa Záborskej ponad politické strany. „Je to niečo, čo neovplyvňuje ani koalícia a ani opozícia a takto by sa mali aj poslanci zachovať. Neviem si predstaviť, že by za to niekto nehlasoval len preto, že ten návrh predložili opozičné strany,“ zdôraznila Záborská.Predsedníčka klubu Za ľudí Jana Žitňanská sa priamo k návrhom opozície nechcela vyjadriť, lebo ich nepozná. „Vo všeobecnosti opozícia môže predkladať návrhy a my ako koalícia ich môžeme a aj nemusíme podporiť. Diskutujeme o tejto téme na poslaneckom klube, ale v tejto chvíli nemáme pocit, že je to téma, ktorej sa treba obzvlášť venovať. Skôr sa treba venovať problémom ľudí, ktorí pocítili na vlastnej koži koronakrízu,“ mienila Žitňanská.Poslanec Kéry verí, že jeho návrh nájde podporu aj v časti koalície. „Myslím si, že podstatná časť klubov OĽaNO a Sme rodina by tento návrh zákona mohla podporiť, ak nebudú politikárčiť,“ povedal agentúre SITA Kéry.Čiastočné obmedzenie predaja v obchodoch zaviedla bývalá koalícia strán Smer-SD, Slovenská národná strana a Most-Híd v roku 2017. Parlament vtedy schválením novely Zákonníka práce rozhodol, že obchody sa zatvoria počas pätnástich sviatočných dní v roku plus na Štedrý deň 24. decembra je povolený malobochodný predaj do 12:00.