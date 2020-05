Ľudia na slovenských hraniciach žiadajú inteligentnú karanténu, ale verejnosť do interného testovania nezapojili

Testovanie musí byť úspešné

Údaje osôb neskôr zničia

18.5.2020 (Webnoviny.sk) - Ľudia na hraniciach sa dožadujú smart karantény, tá je však zatiaľ v testovacej prevádzke. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor Úradu vlády SR. Novelu zákona týkajúcu sa štátnej smart karantény schválila Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) v piatok 15. mája a v ten deň ju podpísala aj prezidentka Zuzana Čaputová.Smart karanténa bude fungovať v podobe mobilnej aplikácie, ktorú si bude musieť človek vracajúci sa na Slovensko nainštalovať a používať, pokiaľ nebude chcieť ísť do povinnej štátnej karantény. Dôvodom spustenia aplikácie je taktiež preťaženie kapacít štátnej karantény, a to, že ju verejnosť nevníma pozitívne.„Od dnešného rána sa na hraniciach SR množia prípady dožadovania sa zo strany občanov takzvanej smart karantény. K uvedenej situácii Úrad vlády SR informuje, že smart karanténa bude spustená až po ukončení interného testovania. Do interného testovania verejnosť nie je zapojená,“ informuje tlačový odbor úradu vlády.Podmienkou celoplošného spustenia smart karantény má byť podľa úradu úspešné ukončenie interného testovania. „Pred celoplošným spustením smart karantény budeme verejnosť informovať na tlačovej konferencii,“ dodávajú.Pri použití mobilnej aplikácie je nevyhnutné riadiť sa určitými pravidlami. Tie sa týkajú najmä umožnenia určitých funkcionalít mobilnej aplikácie.Osoba, ktorá udelila s používaním aplikácie súhlas, je napríklad povinná systémovo umožniť prístup k údajom o polohe mobilného zariadenia.Musí tiež povoliť funkciu rozpoznávania tváre pomocou fotoaparátu či povoliť mobilnému zariadeniu lokálne uložiť odfotografovanú podobizeň tváre používateľa aplikácie.Úrad verejného zdravotníctva bude mať povinnosť zničiť údaje, akonáhle pominie dôvod ich spracovania. „O zničení údajov bude úrad informovať dotknutú fyzickú osobu, pričom táto môže následne uplatňovať svoje práva podľa nariadenia o GDPR, respektíve podľa zákona o ochrane osobných údajov, napríklad právo dožadovať sa nezákonnosti spracovania osobných údajov žalobou na súde,“ uvádza sa v novele.Na kontrole dodržiavania zákonnosti spracúvania údajov sa bude podieľať aj parlament prostredníctvom Ústavnoprávneho výboru NR SR, ktorému bude Úrad verejného zdravotníctva SR predkladať správu o využívaní údajov.