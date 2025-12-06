|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 6.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Mikuláš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. decembra 2025
Zatvorte oči… film začína. Kniha džunglí v Dolby Atmos spojí vidiacich a nevidiacich – VIDEO, FOTO
Vďaka vášmu zraku viete práve prečítať tieto riadky. Viete si však predstaviť, ako by ste vnímali svet bez zraku? Možnosť vnímať svet nevidiacich a slabozrakých sa ...
Zdieľať
Vďaka vášmu zraku viete práve prečítať tieto riadky. Viete si však predstaviť, ako by ste vnímali svet bez zraku? Možnosť vnímať svet nevidiacich a slabozrakých sa vám práve ponúka. Film bez obrazu prichádza do premiére v Partizánskom aj do bratislavského kina.
Zvukové filmové predstavenie dvojdielnej adaptácie Knihy džunglí príde do CINEMAX Bory už v pondelok 8. decembra. Prvé predstavenie pre Spojenú internátnu školu Svrčia sa uskutoční o 10:30 v sále F (kapacita 236 miest). Následne druhé predstavenie pre partnerov a širokú verejnosť sa uskutoční o 11:00 v sále E (kapacita 262 miest)
Nevidiacim a slabozrakým sa tak otvoria brány kina a vidiaci si budú môcť vyskúšať, ako nevidiaci vnímajú svet. Projekt Rozprávky pre malé Pastelky, ktorý podporuje nevidiacich a slabozrakých na Slovensku, tak posúva myšlienku inklúzie na nový level. Do projektu od prvého premietania filmu bez obrazu v Partizánskom vstúpili aj noví partneri, vďaka ktorým inovácia v téme inklúzie môže ďalej napredovať.
„Kino by malo byť prístupné všetkým bez rozdielu, teda aj deťom a ľuďom so zrakovým postihnutím,“ myslí si komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Komisárka podotkla, že sme svedkami veľmi pozoruhodného konceptu. Spoločnosť CODES Brand House, ktorá prevádzkuje filantropický projekt Rozprávky pre malé Pastelky, „môže byť“ podľa nej príkladom toho, ako moderne a netradične sa vie uchopiť téma inklúzie a moment znižovania bariér. „Hovoríme o počine, ktorý prekračuje hranice a prináša inováciu neobvyklého rozsahu – pomocou priestorového zvuku je prerozprávaný príbeh Mauglího, príbeh lásky, solidarity, priateľstva a hodnôt,“ doplnila Stavrovská.
Zvukový zážitok v Dolby Atmos
Kniha džunglí spracovaná v zvukovej architektúre Dolby Atmos priniesie silný autentický zvukový zážitok cez 60 reproduktorov nielen pre nevidiacich a slabozrakých. Vidiaci poslucháči sa spolu s nevidiacimi ponoria do priebehu osobom, ktorý sa podobá ich realite. Odborné a technologické zázemie pre tvorbu auditívneho zážitku, ktorý prekračuje hranice medzi svetom nevidiacich a vidiacich, poskytlo Kreatívne centrum STVR Arteňa.
Kým premiéra v Partizánskom priniesla Knihu džunglí v priestorovom zvuku, do Bratislavy prichádza vo svetovom štandarde pod názvom Dolby Atmos. „Ak chceme hovoriť o sebe ako o inkubátore nových nápadov, je pre nás spojenie s projektom Rozprávky pre malé Pastelky absolútne prirodzené a sme potešení, že Arteňa prispeje k dramatickému posunu v zvukovom spracovaní diela,“ povedala Zita Bukvová z centra Arteňa.
Jana Žitňanská z občianskeho združenia Krajina bez bariér zdôraznila, že je nesmierne dôležité, aby aj deti so zrakovým znevýhodnením mali šancu zažiť to, čo ich rovesníci – vrátane zážitkov, akými je napríklad aj kino. „Som nesmierne šťastná, že spoločnými silami dokážeme tento pohlcujúci zážitok priniesť do kina aj v Bratislave,“ doplnila Žitňanská. Tento projekt podľa nej urobí radosť nevidiacim, pričom vidiacim zase pomôže lepšie pochopiť a precítiť svet bez zraku. Kniha džunglí tak zbúra bariéry medzi vidiacimi a nevidiacimi.
Z projektu by sa mohla stať tradícia
Po úspešnej premiére v Partizánskom do projektu vstúpil ako generálny partner CINEMAX. Práve kinosála CINEMAX Bory sa stane miestom prezentácie audio diela. Senior sales a event manager spoločnosti CINEMAX Matúš Dičér doplnil, že naplno vyťažila svoje technické možnosti, aby poskytli unikátny zážitok ako nevidiacim a slabozrakým, tak aj vidiacim. „Sme veľmi radi, že takéto prepojenie vzniklo práve u nás a dokážeme priniesť radosť deťom so zrakovým znevýhodnením,“ povedal Dičer, ktorý súčasne verí, že sa z projektu stane tradícia.
Na samotnom začiatku tejto unikátnej inovácie stál projekt Rozprávky pre malé Pastelky. Ten odštartoval približne pred troma rokmi, keď spoločnosť CODES Brand House oslavovala 30. výročie vzniku. Od vtedy rozprávky pre nevidiacich a slabozrakých na platforme YouTube prekročili už tri milióny videní.
Zdroj: SITA.sk - Zatvorte oči… film začína. Kniha džunglí v Dolby Atmos spojí vidiacich a nevidiacich – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Symbol mieru a nádeje opäť rozžiari Slovensko, skauti už po 36. raz prinesú Betlehemské svetlo