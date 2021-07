Záujem ľudí o finančné mobilné aplikácie sa výrazne zvýšil

Finančné aplikácie majú stále silnejšiu pozíciu v mobiloch

O investičnej spoločnosti BCM Begin Capital Markets

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.7.2021 (Webnoviny.sk) -V porovnaní s minulým rokom sa rast záujmu o finančné aplikácie zrýchlil: v 1. kvartáli 2020 počet stiahnutí finančných aplikácií narástol medziročne "len" o štvrtinu.Vyplýva to z údajov o stiahnutiach aplikácií prostredníctvom dvoch popredných služieb na trhu, App Store a Google Play, ktoré analyzovala investičná spoločnosť BCM Begin Capital Markets.Podiel stiahnutí finančných aplikácií na celkovom počte stiahnutých aplikácií sa za posledný rok tiež zvýšil. Kým v prvom štvrťroku 2019 bol tento podiel 2,52 % a o rok neskôr to bolo 2,61 %, v prvých troch mesiacoch tohto roka už podiel stiahnutí finančných aplikácií na celkovom počte dosiahol 4,1 %."Zrýchlenie záujmu širokej verejnosti o finančné aplikácie pripisujeme dvom hlavným faktorom, pričom oba stále platia aj v súčasnom období po pandémii," hovorí Tomáš Kolomazník, hlavný analytik BCM Begin Capital Markets a dodáva: "Jedným z faktorov bola skutočnosť, že ľudia vo všeobecnosti začali vo väčšej miere vybavovať z domu nielen nákupy, ale aj bankové služby, najmä platby. Ďalším faktorom, ktorý sa prejavil najmä v náraste počtu investičných a obchodných žiadostí, bolo viac času stráveného doma pri zachovaní alebo dokonca zvýšení disponibilného príjmu. Jednoducho povedané, namiesto cestovania a iných voľnočasových aktivít ľudia viac času venovali premýšľaniu o využití svojich voľných finančných prostriedkov a začali aktívne investovať." BCM Begin Capital Markets CY Ltd. je spoločnosť s plnou licenciou a reguláciou Cyperskej komisie pre cenné papiere (CySEC), číslo licencie CIF 274/15, ktorá poskytuje komplexné obchodné služby po celom svete. Svojim klientom poskytuje možnosti forexového obchodovania a veľké množstvo CFD. Začiatočníci medzi investormi ocenia priateľské a komplexné obchodné prostredie platformy MetaTrader5, ktorá obsahuje aj vysoko rozvinuté a interaktívne obchodné nástroje pre profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami.Upozornenie na riziko: Rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a v dôsledku použitia pákového efektu sú spojené s vysokým rizikom rýchlej finančnej straty. 76,69 % účtov retailových investorov utrpelo stratu pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.Informačný servis