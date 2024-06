Záujem mužov o rodičovskú dovolenku na Slovensku vzrástol o stovky percent. Čo ich k tomu vedie?

Niečo ako sabbatical

Zvýšený pracovný tlak

Rozhodnúť môže aj výška príjmu

Upratovanie v hlave

30.6.2024 (SITA.sk) - Záujem mužov o čerpanie rodičovskej dovolenky na Slovensku extrémne vzrástol. Prieskum spoločnosti SCHREIBER group ukazuje nárast o 480 % v porovnaní s minulosťou.Materská a rodičovská dovolenka je podľa výskumníkov v dnešnej dobe prežívaná, chápaná a riešená úplne inak ako pred pár rokmi.Jedným z dôvodov tohto trendu je narastajúca prítomnosť žien na vyšších manažérskych aj bežných pracovných pozíciách, ktoré boli predtým vnímané ako čisto mužské.„Druhým faktorom je riešenie rodičovskej dovolenky ako spôsobu zmeny na štýl sabbatical, kariérny oddych alebo ako dôvod na kariérnu zmenu. Aj súčasné trendy a benefity mnohých firiem tomu nahrávajú a dokonca mužov v ich rodičovskej role veľmi podporujú. Nárast tohto benefitu vo firmách je 40 %," upozorňuje výkonný riaditeľ SCHREIBER group Martin Miklánek.Prieskum tiež odhalil, že 68 % párov uprednostňuje otázku kariérneho života a pracovných úspechov pred materstvom a 77 % jednotlivcov sa kvôli kariérnym cieľom nechce dlhodobo partnersky viazať, vrátane manželstva.„Napríklad vek odchodu na rodičovskú dovolenku sa nám v priemere posunul o 7 rokov neskôr,“ dodal Miklánek.Jedným z hlavných faktorov nárastu záujmu mužov o rodičovskú dovolenku je aj zvýšený pracovný tlak, ktorým musia čeliť.„Muži stále vnímajú úlohu byť hlavou rodiny a hlavným zdrojom príjmu, ale aj vodcom vo firme. Mnohí z nich to však neriešia komplexne a rozbehnú sa do všetkých oblastí na 100 %, čo nie je vždy tá najlepšia cesta. Po krátkom čase sa dostaví únava, depresia, prípadne pocit vyhorenia,“ upozorňuje riaditeľ SCHREIBER group.Rodičovská dovolenka pre mužov môže byť lákavá aj ako únik pred kariérnym vypätím, čo môže zahŕňať rozbehnutie podnikania alebo príležitostnú prácu.„Mnohí sa popri rodičovstve snažia začať venovať podnikaniu, príležitostnej práci, či začať rozvíjať myšlienky, na ktoré popri práci nemali čas,“ dodáva Miklánek. Ešte donedávna bola takáto zmena takmer nepredstaviteľná.Ženy majú veľmi veľké očakávania od svojho profesijného, ale aj osobného života a materstvo je len jedna méta na ich zozname povinností.Faktom dopomáhajúcim k rozhodnutiu tak môže byť do istej miery aj príjem, najmä ak ho má žena vyšší.„Je prirodzené, že páry sa na tomto fungovaní vedia aj racionálne dohodnúť. Ak partnerka zarába viac, alebo má pracovné miesto, o ktoré sa dlho usilovala, prípadne rozbehnutý väčší projekt, vidíme bežne v tomto smere dohody oboch strán,“ konštatuje Miklánek.Muži pristupujúci k rodičovskej dovolenke sú často finančne pripravení alebo pokračujú vo vedení firmy, pričom sa vzdali operatívnych povinností.Často však podľa ich vyjadrení ide aj o fázu „upratania si hlavy", myšlienok, smerovania firmy, alebo ich vlastného života, ktoré príchod dieťaťa príjemne „narušil“.Prieskum zároveň ukazuje, že 82 % žien bolo pozitívne prekvapených, že ich muži dokázali starostlivosť o dieťa a domácnosť uchopiť lepšie, než očakávali.