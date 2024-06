Kaliňák nevie a nechce vedieť detaily z vyšetrovania atentátu na premiéra Fica

Indoktrinovaný nenávisťou

Mali počkať na vyšetrovanie

30.6.2024 (SITA.sk) - Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ) nevie a nechce vedieť detaily z vyšetrovania útoku na predsedu vlády Roberta Fica Ako povedal v diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS, príde čas, kedy sa vyšetrovateľ alebo prokurátor rozhodne, že sú v takej fáze vyšetrovania, že môžu verejnosť oboznámiť s nejakými výsledkami vyšetrovania.„Či to bude po prázdninách, na jeseň alebo tak, ja na to nijakým spôsobom netlačím," zdôraznil Kaliňák.Zároveň minister zopakoval, že obvinený Juraj C. sa zúčastňoval rôznych opozičných zhromaždení.„Dokonca na niektorých mal príhovory. Viackrát sa zúčastnil priamo tých zhromaždení pred výjazdovými vládami. Bol vlastne indoktrinovaný tými názormi, aj tými nenávistnými prejavmi," skonštatoval Kaliňák.Predseda opozičného KDH Milan Majerský v tejto súvislosti povedal, že vláda mala prijímať súbor opatrení známy ako „lex atentát" práve až po ukončení vyšetrovania.„Keď by sme vedeli, že v akom stave, ktoré veci máme, napríklad Úrad pre ochranu ústavných činiteľov, odborná analýza, odborné stanoviská, a tak ďalej," uviedol Majerský.