Záujem návštevníkov o kaštieľ Betliar bol najvyšší za posledné roky

Záujem návštevníkov o kaštieľ v Betliari v Rožňavskom okrese bol počas tohtoročnej letnej sezóny najvyšší za posledné roky. Potvrdila to riaditeľka Múzea Betliar Tímea Mátéová.





„Nepamätáme si za posledné roky takýto veľký záujem návštevníkov o kaštieľ v Betliari, o expozíciu. Určite je to istým spôsobom aj kvôli tomu, že ľudia zareagovali na kampaň, aby dovolenkovali na Slovensku,“ povedala riaditeľka.Ako dodala, nemohli ani naplniť očakávania všetkých návštevníkov, keďže pre protipandemické opatrenia zo strany zdravotníkov mala návštevnícka skupina obmedzenie na maximálne 25 členov. „Preto si za jeden deň mohlo kaštieľ pozrieť 675 návštevníkov, ale záujem by možno malo až 1200,“ podotkla Mátéová s tým, že návštevnosť aj tak výrazne prekonala prvý polrok 2020, keď si kaštieľ a mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí pozrelo približne 7000 návštevníkov. „Potom však za prvé tri júlové týždne to bolo až 12.000 ľudí,“ dodala.Verejnosť sa podľa riaditeľky pracovníkov múzea často pýta, čo robili v čase koronakrízy, keď bol kaštieľ zatvorený. „Na to vždy odpovedám, že kaštieľ bol zatvorený, ale múzeum nie. Odborní pracovníci si naďalej plnili svoje vedeckovýskumné úlohy, ktoré vykonávajú bez ohľadu na to, či sa v kaštieli sprevádza alebo nie,“ zdôraznila.Zatvorenie kaštieľa využili zamestnanci okrem iného aj na reinštaláciu expozície. „Sú to náročné procesy, ktoré sa nedajú robiť vtedy, keď je v kaštieli veľa návštevníkov, pretože sa hýbe so zbierkovými predmetmi a je to náročné na čas i sily,“ vysvetlila Mátéová, podľa ktorej v rámci reinštalácie na jeseň sprístupnia ďalšiu grófsku kúpeľňu v kaštieli.„Zachovalo sa v ňom 16 grófskych kúpeľní, ale z nich si návštevníci momentálne môžu pozrieť tri. Teraz chystáme štvrtú. Je to kúpeľňa pri grófovom apartmáne, jedna z najväčších. Z toho dôvodu sme potrebovali napríklad presúvať vaňu, čo nebola ľahká úloha,“ zakončila riaditeľka.