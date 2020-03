Záujem o dezinfekciu LANXESS proti koronavírusu rastie

Odborníci firmy LANXESS už v januári predpokladali, že zvýšený záujem o dezinfekčný prostriedok Rely+On Virkon indikuje globálny problém



Kvôli dopytu firma LANXESS navýšila smeny a zdvojnásobila kapacitu na výrobu dezinfekcie





Kľúčová je doba dodania

Používa sa v zdravotníckych zariadeniach aj v nákupných centrách

LANXESS patrí medzi najväčších dodávateľov dezinfekcie proti koronavírusu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.3.2020 (Webnoviny.sk) -Anneliese Bischof, vedúca oddelenia dezinfekčných prostriedkov v nemeckej spoločnosti LANXESS, bola v druhom januárovom týždni 2020 na pracovnej ceste po Thajsku. So svojimi čínskymi kolegami debatovala o novom koronavíruse, ktorý sa v tom čase šíril Áziou.Vírusové infekcie pre ňu a jej kolegov z LANXESS nie sú ničím novým. Dezinfekčný prípravok Virkon, ktorý vyvinuli, sa uplatňoval napríklad pri minuloročnej epidémii afrického moru ošípaných, ktorý sa šíril Ázijsko-Pacifickým regiónom.Keď sa Anneliese vrátila do Nemecka, už v januári si uvedomila, že tentoraz je situácia okolo aktuálnej epidémie úplne odlišná. Do jej oddelenia v Kolíne nad Rýnom začali telefonovať odberatelia z krajín, ktoré predtým na dopytovej mape spoločnosti v oblasti dezinfekcie úplne chýbali. "Záujem o Rely+On Virkon sa neustále zvyšoval. Na našom zozname sa zrazu objavil ostrovný štát v Karibskom mori Trinidad a Tobago a ďalšie väčšie i menšie krajiny. Vtedy sme si začali uvedomovať nebezpečenstvo epidémie, z ktorej sa postupne stala pandémia," podotýka Anneliese Bischof.Ešte počas januára a februára ohniskom nákazy nebola Európa, ale Čína. Práve tam spoločnosť LANXESS letecky dopravovala svoju dezinfekciu v čo najkratšom termíne - namiesto bežných 30 až 45 dní sa musela k potrebným dostať do jedného týždňa. Preto tiež už vtedy kolínska firma navýšila pracovné smeny a zdvojnásobila výrobnú kapacitu vo svojom závode v britskom Sudbury. Ten istý postup následne zvolila v ďalších európskych továrňach. S tým, ako sa nový koronavírus rozširuje aj do Južnej Ameriky a novým ohniskom sa môže stať USA, sa dopyt stále zvyšuje.Virkon je v podstate prášok, ktorý sa rozpustí vo vode a následne sa nasprejuje na potrebný povrch - ako je napríklad kľučka od dverí. Výhodou je, že vírusy ničí v priebehu niekoľkých minút. Produkt sa používa na dezinfekciu tvrdých povrchov a zariadení. Môže tak pomôcť znížiť riziko kontaminácie rôznych povrchov, stolov alebo stoličiek v rámci preventívnych opatrení v termináloch verejnej dopravy, letiskách, nemocniciach a ďalších zdravotníckych zariadeniach či v nákupných centrách.Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2018 dosiahol obrat 7,2 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách. Spoločnosť je zastúpená v 60 výrobných závodoch po celom svete. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Ďalšie informácie o produktoch spoločnosti LANXESS na www.lanxess.com Sociálne siete:Informačný servis