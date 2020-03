Do karanténneho centra v Pezinku priviezli desiatky Slovákov, jeden sa prihlásil dobrovoľne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.3.2020 - Do karanténneho centra v Pezinku pribudli noví repatrianti (Slováci, ktorí sa vrátili zo zahraničia, pozn. SITA). Mesto Pezinok o tom informovalo na svojej internetovej stránke."Včera 26. marca, pozn. SITA skoro ráno a neskoro v noci bolo do dočasného karanténneho centra Ministerstva vnútra SR (MV SR) v areáli Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku umiestnených 36 občanov SR repatriovaných z holandského Haagu, 22 repatriantov - slovenských občanov, vracajúcich sa z Kuby a jeden dobrovoľne prihlásený z Trnavy, ktorému bola odporučená karanténa," informuje Pezinok. Celkový počet repatriantov v Pezinku tak dosiahol počet 136."K poslednému občanovi z Trnavy chceme uviesť, že pobyt v karanténnom centre môžu absolvovať aj občania SR, ktorí sa vracajú individuálne zo zahraničia a počas povinnej 14-dňovej karantény sa obávajú, aby neohrozili svoju rodinu," uviedlo mesto a dodalo, že prevoz zabezpečovalo MV SR."U všetkých repatriantov boli vykonané bezpečnostné a hygienické opatrenia v zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Po príchode mali pripravené ubytovanie a stravu," doplnilo mesto.Prvých slovenských občanov prijali v pezinskom karanténnom centre začiatkom tohto týždňa. Podľa mesta obe repatriačné akcie prebehli bez akýchkoľvek problémov. "Situácia v karanténnom centre v Pezinku je pokojná a bez problémov. Dočasné karanténne centrum opustila iba jedna rodina s dvoma malými deťmi. Boli premiestnení do iného karanténneho centra, ktoré lepšie vyhovuje pobytu rodín s maloletými deťmi," uzavrelo mesto.