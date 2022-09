Záujem o inflačnú dotáciu sa rapídne zvýšil. Krajniak pripomenul, že na príspevok majú nárok aj niektoré rodiny s deťmi

Pomoc so zdražovaním

O dotáciu treba požiadať

Príspevky budú vyplácať do septembra

2.9.2022 (Webnoviny.sk) - Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. V júni to pritom bolo iba 35 inflačných dotácií.Najviac dotácií na základe žiadosti úrady. V tlačovej správe o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVAR) SR.„K výraznému nárastu čerpania inflačnej pomoci jednoznačne prispelo mimoriadne nasadenie pracovníkov na úradoch práce, ktorí aktívne vyhľadávali a osobne oslovovali potenciálnych žiadateľov o inflačnú dotáciu. Vďaka ich práci dostalo dotáciu takmer tisíc ľudí,“ povedal generálny riaditeľ UPSVAR Karol Zimmer Úrady práce a sociálnych vecí vyplácajú inflačnú pomoc od júna., ktorým úradyPre viacerých však bola táto pomoc dostupná iba na základe žiadosti. Úrady práce takto v júli vyplatili viac ako 5,8 tisíca inflačných dotácií v celkovej hodnote takmer 600-tisíc eur.na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie najmenej 12 hodín počas prvého štvrťroka tohto roka.Celkovo 417 dotácií úrady práce a sociálnych vecí vyplatili starším občanom, ktorí najneskôr v máji tohto roka dosiahli 62 rokov a zároveň v máji boli bez príjmu a nepoberali dôchodok.„Rád by som pripomenul ľuďom, ktorí sa starajú o deti s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, že môžu o inflačnú dotáciu požiadať na svojom úrade práce až do konca septembra,“ uviedol minister práce, sociálnych veci a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).