Záujem o liečbu patologického hráčstva narástol, tvrdí M. Brošková

Bratislava 14. apríla (TASR) - Centrum pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) v Bratislave eviduje nárast záujmu pacientov o liečbu patologického hráčstva. Za posledné roky sa im prihlásilo približne 100 nových pacientov ročne. Informovala o tom vedúca terapeutov CPLDZ Monika Brošková.skonštatovala.Na liečbu sa môžu hráči prihlásiť dobrovoľne. Ak po základnom vyšetrení u lekára psychiatra pacient súhlasí s liečbou, má podľa jej slov dve možnosti. Centrum poskytuje ambulantnú liečbu, v rámci ktorej navštevuje skupiny pacientov s podobným problémom, alebo ústavnú liečbu v zariadení.Brošková podotkla, že pri liečbe rátajú aj s recidívou. Tá je podľa jej slov tiež súčasťou liečby a dlhodobého procesu liečenia závislostí. Považuje preto za dôležité to, že ak pacient zlyhá, môže sa na liečbu vrátiť. Zdôraznila, že obdobia keď je pacient "čistý", teda abstinuje, sa postupne predlžujú.dodala. Po šiestich mesiacoch je možné požiadať o vyradenie z evidencie.V kombinácii s liečbou podľa jej slov odporúčajú aj evidenciu v Registri vylúčených osôb.doplnila.Zo štatistík podľa jej slov vyplýva, že pri vstupe na liečbu hrá najviac pacientov automaty (49 percent), potom je to stávkovanie buď v kamenných stávkových kanceláriách, alebo online (26 percent). Oba typy kombinuje desať percent pacientov a iné spôsoby hrania uvádza 15 percent.Spomenula tiež linku pomoci pre problémy s hraním, na ktorú sa môžu obrátiť nielen hráči, ale aj ich blízki. Linka funguje na čísle 0800 800 900, je anonymná a bezplatná. Dostupná je v pracovných dňoch od 9.00 do 13.00 h, počas víkendov zaznamená hovory záznamník.