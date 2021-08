Záujem o módu z udržateľných materiálov na Slovensku vzrástol

Ako definujeme udržateľné materiály

Trend udržateľnej módy z pohľadu výrobcov a značiek

Trend udržateľnej módy z pohľadu cirkulárnej ekonomiky

Záujem o udržateľnú módu vzrastá nielen na Slovensku

20.8.2021 (Webnoviny.sk) -Na Slovensku minulý rok medziročne vzrástol počet objednávok oblečenia z udržateľných materiálov o 343 %, v susednom Česku bol nárast 215 %. Údaje zverejnil módny vyhľadávač GLAMI z interných dát. Za tzv. udržateľné materiály sa považujú napríklad biobavlna, ľan, konope, lyocell alebo recyklovaný polyester. Podľa dát GLAMI vlani najviac rástli objednávky oblečenia z udržateľných materiálov v Rumunsku, a to o 420 %. Nasledovalo Grécko, kde množstvo týchto nákupov stúplo o 352 %, Slovensko s nárastom o 343 % je na treťom mieste. V Maďarsku stúpol dopyt po móde z udržateľných materiálov o 257 % a Česko sa umiestnilo na piatom mieste. "Z našich interných analýz vyplýva, že aj napriek finančnej neistote tejto doby považuje 49 % manažérov v módnej e-commerce udržateľnosť za kľúčový trend, ktorý je na vzostupe. To potvrdzujú aj čísla, ktoré máme teraz k dispozícii," uviedol Denis Duránik, Country manager GLAMI pre Slovensko. "Záujem rastie v Grécku a Rumunsku rýchlejšie preto, že v týchto krajinách téma udržateľnosti módy zarezonovala až v poslednej dobe, kdežto napríklad na Slovensku či v Čechách tento trend trvá už niekoľko rokov. Dáta z prvých štyroch mesiacov tohto roka ukazujú, že tento trend bude pokračovať aj naďalej," dodáva Denis Duránik.Za udržateľné sú považované také materiály, ktorých spôsob výroby aj následné využitie predstavujú menšiu záťaž pre životné prostredie. Takzvané udržateľné výrobky by potom mali byť obnoviteľné, recyklovateľné či aspoň energeticky využiteľné."Klienti sa čoraz častejšie spontánne zaujímajú o pôvod oblečenia a udržateľnosť zvolených outfitov. Nebránia sa otestovať nové inovatívne materiály či zaradiť do šatníka up-cyklingové kúsky a podporiť aj tvorbu lokálnych dizajnérov. Mojou snahou je naučiť ich rozpoznať kvalitu a nadčasové modely pred prchavým pozlátkom sezónnych módnych výstrelkov tzv. fast fashion značiek," hovorí o módnych trendoch stylista Alex Lindov. Čo by poradil fanúšikom módy, ktorí chcú znížiť dopad nákupov na životné prostredie? "Investícia do kvality pred kvantitou v štýle minimalizmu, uprednostniť uvedomelé nakupovanie pred spontánnym v kontexte trendov kapsulového šatníka a taktiež sa zaujímať o podmienky výroby a pôvod materiálov produktov," doplnil stylista Alex Lindov.V portfóliu módneho vyhľadávača GLAMI môžu zákazníci objavovať aj lokálnu módu. Často práve tieto značky intenzívne reflektujú na požiadavky udržateľnosti. Napríklad nižšia emisná uhlíková stopa, ktorá vzniká pri distribúcii módnych produktov hovorí v ich prospech. No sú tu aj ďalšie faktory. "Produkty vyrábame výlučne lokálne na Slovensku a v Čechách. Obrovské rozdiely, ktoré sú v pracovných podmienkach, bezpečnosti pri práci, legislatívnej ochrane zamestnanca a samozrejme platovom ohodnotení, to všetko sa premieta do finálnej ceny produktu. Cítime však zodpovednosť za viac ako 300 zamestnancov, ktorí sú priamo či nepriamo napojení na fungovanie značky Fusakle na Slovensku a to je jeden z dôvodov, prečo ani v budúcnosti neplánujeme výrobu v Číne, Bangladéši či Turecku," prezradil Ján Anguš, zakladateľ značky Fusakle.Rovnakú filozofiu zastávajú aj zakladateľky značky YOGINESS, Jaroslava Jančíková a Kristína Kósová. "Nechceli sme byť ďalšou značkou v mori, ktorej produkty sa plavia cez polovicu sveta. Preto od začiatku používame európske materiály z ktorých produkty šijeme na Slovensku, v súlade s našimi etickými a ekologickými zásadami. Spolu s používaním udržateľných materiálov vymýšľame aj iné spôsoby ako nezaťažiť planétu, vďaka čomu ponúkame napríklad službu bezplatnej opravy oblečenia, tiež spracovávame zvyškové materiály z výroby či pravidelne predávame produkty druhej triedy priamo v našom e-shope," zanietene vysvetľujú, prečo si zvolili túto cestu."Prostredníctvom spoločnosti ENVI - PAK výrobcovia v spolupráci s obcami a zberovými spoločnosťami zabezpečujú, aby sa všetky obaly, ale aj samotné výrobky mohli recyklovať a tak sa cenné materiály, z ktorých sú vyrobené, mohli znovu používať pri výrobe nových produktov či obalov. Jednou z možností dlhodobej udržateľnosti je aj zavedenie ekodizajnu, čo znamená, že výrobcovia musia pri výrobe produktov dbať na ich vplyv na životné prostredie počas celého životného cyklu. Platí to aj pre textil. Textil je jedno z odvetví, ktoré najviac zaťažujú našu planétu, preto je udržateľná móda nevyhnutná. Dnes je už našťastie viacero možností, ako textil opätovne využiť. Uprednostniť pri kúpe kvalitu pred množstvom je, samozrejme, základom minimalizácie textilného odpadu," vyjadrila sa k téme Katarína Kretter, riaditeľka oddelenia komunikácie ENVI – PAK.Dáta GLAMI potvrdzujú, že záujem o udržateľnú módu z roka na rok rastie. Rozšírenie ponuky produktov spĺňajúcich kritériá udržateľnosti e-shopom umožní ďalší nárast tržieb. Cieľom je však aj zvýšiť environmentálne povedomie a zodpovednosť v segmente módneho biznisu. To je pre značky veľká výzva v najbližšej budúcnosti. GLAMI založila v roku 2013 v Českej republike dvojica Tomáš Hodboď a Michal Jirák ako vyhľadávač módy. Už v roku 2016 expandovali na Slovensko. Každý deň GLAMI spojuje tisícku nakupujúcich so značkami a e-shopmi na jednom mieste. Vďaka smart kategorizácii produktov a výberu módy šitej na mieru každého jednotlivca GLAMI zjednodušuje objavovanie a nakupovanie módy.Dnes zákazník v katalógu GLAMI.sk nájde takmer 3 milióny produktov od viac než 25 tisíc značiek. 