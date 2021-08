Sieť domácich potravín FRESH Plus spúšťa zálohovanie so svojím prvým recyklomatom ešte predtým, ako je to povinné

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.8.2021 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť Labaš s.r.o., najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku, predstavuje novinku v podobe recyklačných automatov. Tie do prevádzok maloobchodných potravín FRESH Plus dodala spoločnosť TOMRA Collection Slovensko.vraví marketingový riaditeľ Miroslav Labaš ml. zo spoločnosti Labaš s.r.o.Prvou prevádzkou, kde sa recyklomat objavil, sa stal FRESH Plus na Moldavskej ceste v Košiciach.upresňuje Miroslav Labaš ml.TOMRA vďaka spolupráci s Labaš s.r.o. opäť rozširuje pole svojho pôsobenia na Slovensku a recyklomaty prináša aj do domácich potravín.vraví Juraj Otta, komerčný riaditeľ TOMRA Collection Solutions. Informačný servis