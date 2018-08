Záujem o ponuky práce v jednotlivé dni a týždne je odlišný

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. augusta (TASR) - Mesiac, keď je dostupných najviac voľných pracovných ponúk, nie je zároveň obdobím, keď si uchádzači najčastejšie hľadajú prácu. Spoločnosť Profesia sa pozrela na trendy hľadania nových zamestnancov a reakcií uchádzačov na Slovensku. Analýza sledovala správanie sa firiem a uchádzačov za posledné tri roky. Ukazuje sa, že najvhodnejšie obdobie na zmenu práce je pred začiatkom leta, uchádzači však hľadajú nové zamestnanie skôr v zime.Zamestnávatelia na Profesia.sk zverejňujú najčastejšie ponuky v máji a júni. V prvej päťke skončili však aj mesiace po letných prázdninách – október a september. Uchádzači, ktorí si hľadajú prácu počas prvých mesiacov, majú každoročne najviac príležitostí v marci.Naopak, najmenej ponúk uverejňujú zamestnávatelia každoročne v decembri. Menšia ponuka pracovných príležitostí je tiež pravidelne dostupná v novembri a vo februári.Z pohľadu reakcií na ponuky je najfrekventovanejším mesiacom január. To môže súvisieť práve s predsavzatiami, ktoré si dávajú Slováci do nového roka. Druhým najobľúbenejším je február, a to aj napriek tomu, že ide o jeden z mesiacov, keď býva na Profesia.sk každoročne najmenej ponúk.Portál Profesia tiež vyhodnotil aktivitu zamestnávateľov a uchádzačov počas týždňa. Ukazuje sa, že v roku 2018 pridávajú zamestnávatelia najviac pracovných ponúk v pondelok. Na druhom mieste skončil utorok a na tretej priečke piatok. Najmenej frekventovaný deň pre hľadanie nových zamestnancov je, naopak, sobota.Pri pohľade na týždeň z pohľadu ľudí, ktorí si hľadajú prácu, sa ukazuje, že najobľúbenejším dňom na posielanie životopisu je pondelok. Najmenší počet reakcií spomedzi pracovných dní eviduje portál Profesia.sk vo štvrtok. Celkovo však uchádzači reagujú najmenej počas víkendu, pričom rozdiel medzi aktívnym hľadaním si práce počas týždňa a víkendu je priepastný.TASR informovala Nikola Richterová z Profesie.