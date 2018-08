ŽSK navrhuje vyriešiť zlú dopravnú situáciu v Ružomberku obchádzkou

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Žilina/Ružomberok 22. augusta (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) prišiel v uplynulých dňoch s ponukou pomoci pri riešení kritickej dopravnej situácie v Ružomberku. Navrhuje umožniť osobným autám smerujúcim z východu Slovenska do Banskej Bystrice obchádzku cez Partizánsku Ľupču, Liptovskú Lúžnu a Liptovskú Osadu. Tu by sa cestujúci napojili na hlavnú cestu smerom na Donovaly. Vyhli by sa tak vyťaženému hlavnému ťahu cez centrum mesta. TASR informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.povedal podpredseda ŽSK Igor Janckulík.Navrhovaná obchádzka by viedla cez cestu v správe ŽSK, ktorá v minulosti slúžila aj ako náhradná trasa pre transporty vojakov a techniky. Podľa Remencovej je z veľkej časti v dobrom stave, kritický je zhruba desaťkilometrový úsek medzi Partizánskou Ľupčou a Liptovskou Lúžnou. Na jeho oprave by sa mohol podieľať štát.vysvetlil Janckulík.Aby mohla cesta slúžiť ako náhradná dopravná spojnica, musí byť opravená.uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.Janckulík ubezpečil, že obyvatelia dotknutých obcí sa nemusia obávať, obchádzka by bola určená len osobným vozidlám. Dočasne by sa síce zvýšilo dopravné zaťaženie, po dobudovaní diaľnice by sa však doprava odklonila tým smerom a obciam by ostali opravené cesty.Minulý týždeň sa podľa Remencovej uskutočnili prvé stretnutia zástupcov kraja s predstaviteľmi miestnych samospráv. Prvé reakcie boli pozitívne, podmieňujú to bezpečnostnými opatreniami. Takýchto stretnutí bude niekoľko.uzavrela Remencová.