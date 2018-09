Záujem o post primátora Bratislavy verejne deklarovalo osem kandidátov

Bratislava, ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) – Záujem o kreslo bratislavského primátora verejne vyjadrilo do utorka (11.9.) polnoci, dokedy sa podávali kandidačné listiny pre novembrové komunálne voľby, osem kandidátov. Presný počet i mená kandidátov by mali byť známe až v priebehu nasledujúcich dní po kontrole a zaregistrovaní kandidátnych listín. Známe preto zatiaľ nie sú ani všetky mená kandidátov na bratislavských mestských poslancov.O post primátora Bratislavy chce v novembrových voľbách zabojovať súčasný primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal, ktorý kandiduje ako nezávislý. Nezávislými kandidátmi sú aj bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, autor i organizátor Korunovačných slávností v Bratislave Miroslav Vetrík a súčasná viceprimátorka hlavného mesta Iveta Plšeková. Kandidovať na bratislavského primátora bude aj architekt a hudobník Matúš Vallo, ktorý má podporu mimoparlamentných strán SPOLU – občianska demokracia a Progresívne Slovensko, advokát Jaroslav Brada, kandidát iniciatívy .TERAZ v spolupráci so Stranou moderného Slovenska, i predseda mimoparlamentnej strany NAJ Viktor Béreš. Jediným spoločným kandidátom opozície OĽaNO, SaS, Sme rodina a KDH na primátora Bratislavy je súčasný starosta Vajnôr Ján Mrva.Presný zoznam kandidátov do bratislavského mestského zastupiteľstva zatiaľ nie je známy. Je však isté, že v tomto zastupiteľstve bude v nasledujúcom volebnom období (2018 - 2022) sedieť 45 poslancov, teda rovnaký počet ako v súčasnosti. Mení sa len počet kresiel pre mestské časti Petržalka a Nové Mesto. Kým v mestskom parlamente teraz sedí 11 poslancov z Petržalky a traja z Nového Mesta, v budúcom volebnom období bude mať Petržalka desať mestských poslancov a Nové Mesto štyroch. Rozhodlo o tom koncom júna mestské zastupiteľstvo.Kandidáti na primátorov, starostov a komunálnych poslancov či strany, ktoré ich navrhujú, mali v utorok posledný deň na podanie kandidačnej listiny pre novembrové komunálne voľby. Voľby budú v sobotu 10. novembra, kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom hlasovania.