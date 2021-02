Záujem o sčítanie je obrovský, povinnosť si v prvom týždni splnili takmer dva milióny Slovákov

Bratislava je v sčítavaní najlepšia

Hrozí pokuta až 250 eur

22.2.2021 (Webnoviny.sk) - Začiatok sčítania obyvateľov so sebou priniesol aj masívny záujem o elektronické sčítanie. Svoju zákonnú povinnosť sčítať sa si za prvý týždeň splnilo 1 950 000 obyvateľov. Po prvom týždni má Bratislavský kraj elektronicky sčítaných viac ako 40 percent obyvateľov, čo predstavuje približne 300 600 ľudí.V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov Jasmína Stauder Ako ďalej priblížila, mesto Bratislava, kde je sčítaných 198-tisíc ľudí, vedie osobitnú kampaň, v ktorej vyzýva obyvateľov, aby sa sčítania zúčastnili. Magistrát hlavného mesta argumentuje hlavne potrebou dostať do rozpočtu peniaze a skvalitniť tak život v meste.„Priebežné čísla nás povzbudzujú, Bratislava je v sčítavaní najlepšia na Slovensku. 40 percent sčítaných obyvateliek a obyvateľov však nemôže byť výsledný stav. Ak sa sčítame všetci, Bratislava môže získať 10 miliónov eur ročne na efektívny rozvoj mesta. Stačí pár klikov, vďaka ktorým budeme vedieť urobiť život v Bratislave kvalitnejším,“ uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo . Na druhom mieste v počte elektronicky sčítaných je Trnavský kraj s takmer 37 percentami, nasleduje Trenčiansky kraj s 36,5 percentami, Žilinský kraj s viac ako 36 percentami, Nitriansky kraj s 35 percentami, Banskobystrický kraj s 32 percentami a Košický kraj s výrazne nižším percentom - s 29 percentami.Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára, ktorý je na stránke www.scitanie.sk. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie (EÚ), ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt. Ďalej obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. Za nesplnenie si povinnosti môže byť udelená pokuta od 25 do 250 eur.Sčítať sa dá aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Historicky prvé elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo v pondelok 15. februára a potrvá do 31. marca 2021.