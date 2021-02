Vláda a premiér podľa Hlasu úplne zlyhali, Matovič namiesto priznania chyby hodil vinu na vedcov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.2.2021 - Namiesto toho, aby sa premiér Igor Matovič (OĽaNO) pozrel pravde do očí a priznal, že kvôli chybám jeho vlády na Slovensku zbytočne umierajú ľudia, hodil celú vinu na vedcov, ktorých radami sa vraj SR už deväť týždňov riadi. Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) to uviedla v tlačovej správe, ktorú poslala jej hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková.„Tak aby bolo zrejmé – neriadime. Vedci žiadali tvrdý lockdown pred Vianocami – odmietol ho premiér, pretože sa podľa vlastných slov bál tlačovky SaS. Naopak, v januári vedci varovali pred ďalším plošným testovaním – a mali sme ho, pretože ho v rámci svojej posadnutosti antigénovými testami presadil samotný Igor Matovič,“ priblížila Patrícia Medveď Macíková.Ak majú podľa Hlas-SD prestať zbytočne umierať ľudia, musí vláda bezodkladne podať demisiu a krajinu majú do predčasných volieb riadiť odborníci. Vláda a premiér definitívne zlyhali.Premiér Igor Matovič na tlačovej konferencii predstavil rozhodnutie zorganizovať v utorok 23. februára okrúhly stôl s vedcami a odborníkmi a porozprávať sa o tom, ako ďalej postupovať. Dodal, že počty pacientov s ochorením COVID-19 a s podozrením naň v nemocniciach neustále rastú.