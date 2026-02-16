Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 16.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ida
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Záujem o stavebné sporenie zostáva silný: PSS uzavrela vyše 57-tisíc nových zmlúv


Tagy: PR Stavebné sporenie

Klienti si uzavreli viac ako 57-tisíc nových zmlúv, pričom významný podiel tvorili produkty pre deti. Stavebné sporenie tak naďalej potvrdzuje svoju pozíciu dostupného a predvídateľného nástroja na ...



Zdieľať
1dji_0824 prva stavebna sporitelna 676x450 16.2.2026 (SITA.sk) - Klienti si uzavreli viac ako 57-tisíc nových zmlúv, pričom významný podiel tvorili produkty pre deti. Stavebné sporenie tak naďalej potvrdzuje svoju pozíciu dostupného a predvídateľného nástroja na financovanie bývania.


V roku 2025 uzavreli klienti Prvej stavebnej sporiteľne 57 426 nových zmlúv o stavebnom sporení. Takmer každá piata nová zmluva bola uzatvorená pre dieťa. Celkový objem cieľových súm dosiahol 1,51 miliardy eur, čo potvrdzuje dlhodobý záujem domácností systematicky sa pripravovať na riešenie bývania, či už vlastného alebo budúceho bývania detí.

"Záujem o stavebné sporenie ukazuje, že domácnosti hľadajú istotu a dlhodobú predvídateľnosť pri financovaní bývania. Významný podiel detských zmlúv potvrdzuje, že rodičia myslia dopredu a sporenie vnímajú ako prirodzenú súčasť finančnej prípravy na budúcnosť," hovorí Oskar Sekereš, vedúci odboru komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne.

Vďaka stavebnému sporeniu si ľudia postupne vytvárajú finančnú rezervu na budúce bývanie, či už ide o kúpu nehnuteľnosti, jej obnovu alebo zvyšovanie energetickej efektívnosti domácnosti. Popri úrokovom zhodnotení môžu sporitelia získať aj štátnu prémiu. Jej výška dosahuje v tomto roku 6 % z ročného vkladu, maximálne 70 eur. Na jej získanie je potrebné vložiť na účet aspoň 1 166,7 eura. Nárok na štátnu prémiu má stavebný sporiteľ, ak jeho priemerný mesačný hrubý príjem v predchádzajúcom roku neprekročil 1,3-násobok priemernej mzdy v hospodárstve. Deti do 18 rokov majú nárok na štátnu prémiu bez ohľadu na príjem rodičov alebo zákonných zástupcov.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Záujem o stavebné sporenie zostáva silný: PSS uzavrela vyše 57-tisíc nových zmlúv © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Stavebné sporenie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vďaka kajúcnikom sa podarilo rozložiť zločinecké skupiny. Fico a jeho ľudia sa ich snažia dehonestovať, tvrdí Spišiak – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Minister vnútra Eštok chce obstarať poradenské služby za 40 miliónov eur, Holečková hovorí o zbytočných výdavkoch

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 