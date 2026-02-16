|
Záujem o stavebné sporenie zostáva silný: PSS uzavrela vyše 57-tisíc nových zmlúv
Tagy: PR Stavebné sporenie
Klienti si uzavreli viac ako 57-tisíc nových zmlúv, pričom významný podiel tvorili produkty pre deti. Stavebné sporenie tak naďalej potvrdzuje svoju pozíciu dostupného a predvídateľného nástroja na ...
16.2.2026 (SITA.sk) - Klienti si uzavreli viac ako 57-tisíc nových zmlúv, pričom významný podiel tvorili produkty pre deti. Stavebné sporenie tak naďalej potvrdzuje svoju pozíciu dostupného a predvídateľného nástroja na financovanie bývania.
V roku 2025 uzavreli klienti Prvej stavebnej sporiteľne 57 426 nových zmlúv o stavebnom sporení. Takmer každá piata nová zmluva bola uzatvorená pre dieťa. Celkový objem cieľových súm dosiahol 1,51 miliardy eur, čo potvrdzuje dlhodobý záujem domácností systematicky sa pripravovať na riešenie bývania, či už vlastného alebo budúceho bývania detí.
"Záujem o stavebné sporenie ukazuje, že domácnosti hľadajú istotu a dlhodobú predvídateľnosť pri financovaní bývania. Významný podiel detských zmlúv potvrdzuje, že rodičia myslia dopredu a sporenie vnímajú ako prirodzenú súčasť finančnej prípravy na budúcnosť," hovorí Oskar Sekereš, vedúci odboru komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne.
Vďaka stavebnému sporeniu si ľudia postupne vytvárajú finančnú rezervu na budúce bývanie, či už ide o kúpu nehnuteľnosti, jej obnovu alebo zvyšovanie energetickej efektívnosti domácnosti. Popri úrokovom zhodnotení môžu sporitelia získať aj štátnu prémiu. Jej výška dosahuje v tomto roku 6 % z ročného vkladu, maximálne 70 eur. Na jej získanie je potrebné vložiť na účet aspoň 1 166,7 eura. Nárok na štátnu prémiu má stavebný sporiteľ, ak jeho priemerný mesačný hrubý príjem v predchádzajúcom roku neprekročil 1,3-násobok priemernej mzdy v hospodárstve. Deti do 18 rokov majú nárok na štátnu prémiu bez ohľadu na príjem rodičov alebo zákonných zástupcov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Záujem o stavebné sporenie zostáva silný: PSS uzavrela vyše 57-tisíc nových zmlúv © SITA Všetky práva vyhradené.
