Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 16.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ida
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

16. februára 2026

Minister vnútra Eštok chce obstarať poradenské služby za 40 miliónov eur, Holečková hovorí o zbytočných výdavkoch


Tagy: Minister vnútra Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS)

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) ide v čase konsolidácie obstarať poradenské služby za 40 miliónov eur. ...



Zdieľať
6788d4e59613d032510613 676x451 16.2.2026 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) ide v čase konsolidácie obstarať poradenské služby za 40 miliónov eur. Upozornila na to na sociálnej sieti opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) s tým, že externé poradenské spoločnosti by mali radiť, ako strategicky riadiť ministerstvo vnútra celkovo 91-tisíc hodín. Ďalších 95-tisíc hodín majú podľa poslankyne firmy radiť v oblasti práce s ľudskými zdrojmi a 91-tisíc hodín aj v oblasti IT.

Poradenské služby


„Akože ja rozumiem, že niekto, kto si nevie otvoriť elektronickú schránku, potrebuje poradiť s IT, ale 91 tisíc hodín?," pýta sa Holečková. Keďže zmluvy majú platiť na štyri roky, podľa poslankyne je to ako počas predmetnej doby zamestnávať vyše 200 ľudí s platom 4000 eur mesačne.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Samozrejme Eštok sa bude brániť, že tie zmluvy nemusia vyčerpať celé. Keď si však Ficova vláda naposledy objednala poradenské služby za 84 miliónov eur, tak služby externých poradcov využili na maximum a napríklad iba v roku 2024 na nich minuli 58 miliónov," skonštatovala poslankyňa

Minister vnútra má podľa Holečkovej ešte čas celú podľa nej nezmyselnú súťaž zrušiť a dať tie peniaze radšej napríklad policajtom. „Alebo teda povedzte verejnosti, načo potrebujete poradenské služby za desiatky miliónov," vyzvala poslankyňa.

Rámcová dohoda


Ministerstvo vnútra SR v reakcii zdôraznilo, že o tomto zámere proaktívne informovalo už koncom minulého roka. „Výstupy poskytnú ministerstvu vnútra dôležité analýzy a audity, ktoré umožnia lepšie plánovať, optimalizovať výdavky a zefektívňovať služby. Na ich základe rezort pripravuje strategické a legislatívne zmeny, modernizuje informačné systémy a zavádza opatrenia na zlepšenie fungovania a posilnenie princípu hodnoty za peniaze," uviedla ministerstvo.

Zároveň vysvetlilo, že v tomto prípade pôjde o rámcovú dohodu, ktorej hodnota vzíde z verejného obstarávania. „To však neznamená, že sa vyčerpá celá vysúťažená suma, ako verejnosti zámerne podsúva pani poslankyňa. Služby sa budú objednávať na základe reálnych potrieb a najmä aktuálnych možností rozpočtu MV SR," zdôraznil rezort vnútra. Doplnil, že získané návrhy na procesné zmeny a s nimi súvisiace optimalizácie prinesú násobne vyššie úspory v porovnaní s nákladmi na poradenské a audítorské služby.

Nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia


Pokiaľ ide o poslankyňu Bajo Holečkovú, tá podľa ministerstva vnútra dlhodobo a opakovane prezentuje tvrdenia, ktoré sa po preverení ukazujú ako nepravdivé alebo zavádzajúce.

Nejde o ojedinelý prípad, ale o jej komunikačný štýl, ktorým zámerne dáva do zlého svetla postupy zložiek ministerstva vnútra. V minulosti napríklad bez dôkazov tvrdila, že ministerstvo vnútra si malo platiť PR články na podporu transformácie Úrad na ochranu oznamovateľov. Rezort pritom opakovane a jednoznačne potvrdil, že žiadne takéto články neobjednal ani nefinancoval," uviedlo rezort vnútra.

Rovnako podľa ministerstva poslankyňa šírila pochybnosti v súvislosti s medializovanými špekuláciami o údajnom ovplyvňovaní dokumentovania dopravnej nehody riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara z leta 2025 v Nitre. „Úrad inšpekčnej služby po kompletnom preverení nezistil žiadne trestné konanie ani známky ovplyvňovania a vec bola právne uzavretá," dodalo ministerstvo vnútra


Zdroj: SITA.sk - Minister vnútra Eštok chce obstarať poradenské služby za 40 miliónov eur, Holečková hovorí o zbytočných výdavkoch © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister vnútra Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS)
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Záujem o stavebné sporenie zostáva silný: PSS uzavrela vyše 57-tisíc nových zmlúv
<< predchádzajúci článok
SPP otvoril nové Zákaznícke centrum v Senici

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 