Záujem o štúdium techniky a informatiky rastie, informuje STU

Bratislava 21. augusta (TASR) - Do budúceho akademického roku sa na Slovenskú technickú univerzitu (STU) prihlásilo o šesť percent viac uchádzačov ako minulý rok. Mladí vnímajú význam štúdia informatiky a techniky pre svoju budúcnosť. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu STU Andrea Settey Hajdúchová.Po oboch kolách prijímacieho konania univerzita eviduje 6043 prihlášok, čo predstavuje medziročný nárast takmer o šesť percent z 5719 prihlášok.povedal rektor STU Robert Redhammer.O lepšej pripravenosti uchádzačov svedčia aj tohtoročné výsledky maturitných skúšok z matematiky a výsledky SCIO testov, na základe ktorých univerzita prijíma študentov. Najviac uchádzačov sa hlásilo na fakultu informatiky a informačných technológií (FIIT), ktorej kapacity sa naplnili hneď v prvom prijímacom kole. Medziročne narástol i záujem o štúdium na fakulte elektrotechniky a informatiky, stavebnej a strojníckej fakulte, fakulte architektúry a fakulte chemickej a potravinárskej technológie. K zvýšenému záujmu študentov mohol prispieť aj prechod na elektronické prihlášky a zníženie poplatkov.Rektori a dekani fakúlt so zameraním na informatiku rovnako ako firmy dlhodobo upozorňujú na potrebu podporiť IT študijné programy.upozornil Redhammer.