Moslimskí veriaci oslavujú sviatok obetovania na počesť Ibrahíma

Na snímke moslimskí pútnici počas poludňajšej modlitby pri mešite Namirah na hore Arafat neďaleko saudskoarabskej Mekky v rámci tradičnej každoročnej púte hadždž 20. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mekka 21. augusta (TASR) - Moslimovia na celom svete oslavujú v utorok sviatok íd al-adhá, ktorý sa koná v rámci rituálov päťdňovej púte hadždž v Saudskej Arábii. Informuje o tom agentúra AP.Pútnici vstúpili do komplexu v údolí Miná, kde hádzali štrk na tri stĺpy. Moslimskí veriaci sa domnievajú, že sa Diabol na tomto mieste pokúšal odhovoriť proroka Ibráhíma od toho, aby sa podriadil Alahovej vôli.Ibráhímova viera podľa moslimov podstúpila skúšku, keď ho Alah požiadal, aby obetoval svojho jediného syna Ismáíla. Alah ho bezprostredne pred vykonaním tejto obety zastavil a ušetril jeho syna. V kresťanskej a židovskej verzii tohto príbehu - opísanej v biblickom Starom zákone - mal patriarcha Abrahám obetovať svojho syna Izáka.Púť hadždž, jeden z piatich pilierov islamu, sa prekrýva so sviatkom íd al-adhá - sviatkom obetovania, keď si moslimskí veriaci pripomínajú Abrahámovu skúšku viery. Moslimovia vtedy obetujú zvieratá a ich mäso darujú ľuďom v núdzi.Tohtoročná púť v saudskoarabskej Mekke, na ktorej sa zúčastňujú viac než dva milióny moslimov, sa začala západom slnka v nedeľu 19. augusta. Hadždž musí absolvovať aspoň raz za život každý moslim, ktorý je telesne a duševne zdravý a má prostriedky na cestu do Mekky.Saudská Arábia investovala miliardy dolárov zo svojich príjmov z ropy na bezpečnostné opatrenia sprevádzajúce každoročnú púť predovšetkým v údolí Miná, kde v minulosti došlo k veľmi tragickým incidentom. Najzávažnejší v zaznamenanej histórii sa odohral iba pred tromi rokmi - 24. septembra 2015 zahynulo pri tlačenici pútnikov najmenej 2426 ľudí.