Záujem Slovákov o elektromobily rastie, stále sme však v porovnaní s inými krajinami na chvoste

Najviac sa darilo Volkswagenu

Predaju áut sa príliš nedarilo

24.1.2021 (Webnoviny.sk) - Záujem Slovákov o elektrické autá rastie. V minulom roku sa podľa údajov Zväzu automobilového priemyslu SR pre kúpu takéhoto automobilu rozhodlo 918 z nich. Rok predtým sa predalo iba 165 elektromobilov. Podiel tohto typu áut na celkovom predaji je však aj napriek tomu zanedbateľný a stúpa v porovnaní s ostatnými krajinami pomaly. V roku 2019 dosahoval 0,16 percenta a vlani 1,2 percenta.Dlhodobo pritom na našom trh dominujú benzínové autá. Hoci práve v uplynulom roku ich podiel pomerne výrazne klesol, a to na necelých 62 percent. V predchádzajúcom roku to pritom bolo takmer 70 percent. Stabilný, približne štvrtinový podiel si za oba posledné roky držia vozidlá poháňané naftou.Z celkového počtu elektrických áut predaných v minulom roku na Slovensku sa najviac darilo značke Volkswagen. Zákazníci si kúpili 185 kusov tejto značky. Na druhom mieste sa ocitla Škoda so 165 vozidlami a na treťom Kia so 121. Žiadna iná značka už neprekonala predaj 100 kusov.Vyšší predaj podľa všetkého podporili aj dotácie na kúpu elektromobilov. On-line registrácia bola spustená ešte v decembri 2019 a celá šesťmiliónová suma bola rezervovaná v priebehu 3 minút a 41 sekúnd.Záujemcovia si rezervovali dotáciu na 786 ekologických áut prostredníctvom 668 žiadostí. Dotácie sa pritom priebežne vyplácali práve počas uplynulého roka.Celkovo sa predaju áut najmä v dôsledku koronokarízy nedarilo. Vlani bolo na Slovensku registrovaných 84 909 vozidiel. Rok predtým to bolo pritom 113 863 kusov. Celý trh tak klesol medziročne najmä v dôsledku koronakrízy viac ako o štvrtinu. Čo sa týka osobných automobilov, v roku 2020 si ich Slováci kúpili 76 305. Predchádzajúci rok to však bolo 101 568 áut.