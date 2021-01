Do Francúzska sa dostanete len s negatívnym testom, skontrolujú vás ešte na hraniciach

Opakovaný test a karanténa

Z Británie aj čestné prehlásenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.1.2021 (Webnoviny.sk) - Od nedele 24. januára môžu občania Slovenskej republiky vstupovať do Francúzska len s negatívnym testom na COVID-19 , nie starším ako 72 hodín.Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke. Kontroly potvrdení sa budú uskutočňovať na hraničných priechodoch a pri vstupe do lietadla minimálne do apríla 2021.Ako ďalej rezort priblížil, výnimka z tejto povinnosti platí len pre pendlerov a medzinárodnú cestnú dopravu. „Pri vstupe na územie francúzskych zámorských regiónov je potrebné preukázať sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín (pred vstupom do lietadla) a vyplneným formulárom,“ dopĺňa MZVEZ SR s tým, že niektoré regióny prijímajú povinné karanténne opatrenia pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Francúzska.Osoby prichádzajúce do Francúzska z tretích krajín, ktorých zoznam sa pravidelne aktualizuje, sa od piatka 15. januára 2021 musia pri vstupe preukázať negatívnym PCR testom na COVID-19, nie starším ako 72 hodín. Následne sú povinní absolvovať 7-dňovú karanténu a opätovne vykonať test na COVID-19. Pri vstupe do Francúzska zároveň musia mať pri sebe vyplnený formulár a čestné prehlásenie o svojom dobrom zdravotnom stave.MZVEZ SR tiež pripomína, že každá osoba, ktorá odchádza zo Spojeného kráľovstva do Francúzska, sa od 6. januára musí preukázať čestným vyhlásením, že nemá žiadne príznaky ochorenia COVID-19 a že nebola v kontakte s nijakou chorou osobou 14 dní pred plánovaným vycestovaním.Zároveň sa cestujúci musí preukázať negatívnym PCR alebo antigénovým testom na COVID-19 realizovaným na britskom území menej ako 72 hodín pred vycestovaním (platí pre osoby staršie ako 11 rokov). Výsledok testu musí obsahovať typ testu aj negatívny výsledok s menom a priezviskom cestujúceho. Potrebný je aj vyplnený formulár o vycestovaní do Francúzska zo Spojeného kráľovstva.