06. februára 2026
Denník - Správy
06. februára 2026
Záujem Slovákov o kultúru rastie. Dve tretiny z nich si myslia, že by mala byť lepšie financovaná
Podľa prieskumu 365.bank takmer 8 z 10 našincov súhlasí s tvrdením, že bez divadiel nie je kultúra. Obľube sa tešia aj kultúrne centrá, pokrývajúce široké spektrum ...
6.2.2026 (SITA.sk) - Podľa prieskumu 365.bank takmer 8 z 10 našincov súhlasí s tvrdením, že bez divadiel nie je kultúra. Obľube sa tešia aj kultúrne centrá, pokrývajúce široké spektrum spoločenského, vzdelávacieho a komunitného života v regiónoch. Napríklad len v roku 2025 navštívilo kultúrne podujatia organizované nezávislými centrami a divadlami, ktoré združuje sieť Anténa, viac ako 280-tisíc ľudí.
V dôsledku nedostatočnej podpory zo strany štátu však hrozí mnohým kultúrnym inštitúciám zánik. 365.bank v spolupráci s Anténou preto predstavila projekt Reklamná výpomoc, ktorý stavia na tvorivej spolupráci kultúry a komerčného sektora. Prieskum bol realizovaný prostredníctvom aplikácie Instant Research agentúry Ipsos vlani od 17. septembra do 23. októbra na vzorke 522 respondentov.
„Kultúra nevzniká len na veľkých pódiách, jej skutočná sila sa rodí v komunitách, v kultúrnych centrách, nezávislých divadlách a priestoroch. Som presvedčený, že bez týchto priestorov by mnohé talenty nikdy nedostali šancu vyrásť. Ich podpora nie je len otázkou financií, ale aj rešpektu, dôvery a morálnej opory. Je investíciou do spoločnosti ako takej,“ hovorí divadelný a filmový herec Branislav Deák.
Napriek rastúcemu záujmu zo strany návštevníkov v súčasnosti viacerým nezávislým kultúrnym organizáciám hrozí zánik. Chýbajúca podpora zo strany verejných inštitúcií nezasahuje len samotné organizácie, ale týka sa aj širokej verejnosti. Prieskum 365.bank ukázal, že takmer dve tretiny Slovákov a Sloveniek si myslia, že štát by mal dávať na kultúru a divadlá viac peňazí a viac ako tri štvrtiny súhlasia s tým, že všetky divadlá by mali mať spravodlivú podporu od štátu.
Význam majú podľa verejnosti aj menšie a lokálne scény. S tvrdením, že malé, lokálne alebo ochotnícke divadlá nie sú potrebné, nesúhlasí až 73 % opýtaných. Len 28 % respondentov si myslí, že divadlá majú v súčasnosti dostatok peňazí.
Významnú súčasť kultúrnej infraštruktúry na Slovensku tvoria kultúrne centrá a divadlá združené v sieti nezávislej kultúry Anténa. Jej dáta potvrdzujú, že záujem verejnosti o nezriaďovanú kultúru rastie, napriek tomu však mnohé z centier a divadiel bojujú o prežitie.
Kým v roku 2024 zorganizovali približne 5 500 podujatí, ktoré prilákali takmer 250-tisíc návštevníkov, v minulom roku tento počet narástol na viac ako 5 600 podujatí s viac ako 280-tisíc návštevníkmi. Podujatia zahŕňali široké spektrum aktivít od divadelných a tanečných predstavení cez koncerty, filmové projekcie a výstavy až po vzdelávacie, diskusné a komunitné formáty.
„Nezávislé kultúrne centrá fungujú v menších mestách a regiónoch často ako jediné miesto kultúrneho a komunitného života, ich zánik by preto mohol znamenať stratu tisícok podujatí ročne a obmedzený prístup ku kultúre, vzdelávaniu a spoločenskému stretávaniu pre miestnych obyvateľov. Medziročný nárast návštevnosti o 13 % len v našej sieti pritom dokazuje, že záujem o ne pretrváva. Z dôvodu nedostatočnej podpory sa však ocitli v situácii, keď bojujú o prežitie. Aby dokázali pokračovať v činnosti hľadajú nové a inovatívne cesty financovania,“ uviedla predsedníčka siete nezávislej kultúry Anténa Zuzana Novotová Godálová.
V reakcii na náročnú situáciu v kultúre 365.bank spolu s Anténou priniesli projekt Reklamná výpomoc, ktorý má za cieľ umožniť kultúre fungovať bez zásahov do jej slobody, podnietiť verejnú diskusiu o tom, ako sa dnes pristupuje k podpore kultúry a umenia na Slovensku a otvoriť svoj tvorivý priestor novým formám podpory. V priestoroch podporených divadiel tak vznikli inscenované verzie známeho reklamného spotu banky, v ktorých umelci kreatívne a slobodne spracovali jeho posolstvo.
„Rozhodli sme sa nielen poukázať na vážnosť situácie, v ktorej sa nachádzajú kultúrne inštitúcie, ale aj konkrétne pomôcť. Vybraným divadlám sme poskytli finančný príspevok vo výške 50 000 eur a podporili sme ich snahu upozorniť na potrebu udržateľného financovania kultúry,“ uviedla Brand, Communication & CX director v 365.bank Tereza Molnár. „Zároveň sme chceli ukázať, že spojenie kultúry a biznisu môže byť tvorivé, zmysluplné a obojstranne prínosné,“ doplnila.
Podstatou projektu je aj vznik nového mediatypu – reklamy na javisku. Značky si môžu prostredníctvom mediálnej agentúry kúpiť reklamný priestor, ktorý bude súčasťou divadelného predstavenia. Nejde však o rušivý prvok, reklama vzniká v spolupráci s tvorivými tímami a hercami a je koncipovaná ako prirodzená súčasť umeleckého diela.
Prvé predstavenia s reklamnými prvkami sa na javiskách objavili už koncom roka 2025. „Namiesto odmietania reklamy sme sa rozhodli s ňou kreatívne pracovať, pretože ju vnímame ako spôsob, ako obohatiť divadelné predstavenia o nový rozmer a zároveň posilniť našu finančnú stabilitu,“ hovorí riaditeľ Teatro Colorato Peter Weinciller.
365.bank ako iniciátor a prvý partner projektu Reklamná výpomoc vyzýva ďalšie firmy a značky, aby sa zapojili do projektu a podporili kultúrne inštitúcie, ktoré sa nachádzajú v náročnej situácii. „Radi by sme pozvali aj ďalšie značky, aby sa pripojili k tomuto inovatívnemu projektu. Je to nielen príležitosť dať signál, že im na kultúre záleží, ale aj priestor na odvahu pozerať sa na svoju komunikáciu z iného uhla,“ uzavrela Molnár z 365.bank.
Zdroj: SITA.sk - Záujem Slovákov o kultúru rastie. Dve tretiny z nich si myslia, že by mala byť lepšie financovaná © SITA Všetky práva vyhradené.
