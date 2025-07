Záujem uchádzačov o zamestnanie dosiahol nové maximá, počet pracovných ponúk však klesol

Nie všetky odvetvia však zažívajú pokles

Aký je priemerný ponúkaný plat?

Záujem o prácu rástol

11.7.2025 (SITA.sk) - V prvom polroku klesol počet pracovných ponúk na portáli Profesia.sk medziročne o 15 %, keď zamestnávatelia zverejnili 136 760 ponúk.Tento vývoj odráža podľa portálu zvýšenú opatrnosť firiem v neistom ekonomickom prostredí, ktoré zmrazujú nábory alebo odkladajú investície do ľudí. Najvýraznejší pokles ponúk zaznamenal automobilový priemysel , a to o štvrtinu, poisťovníctvo, textilný priemysel a baníctvo o 28 %.Nie všetky odvetvia však zažívajú podľa Profesie pokles. Rast počtu inzerátov eviduje vodohospodárstvo o 9 %, prekladateľstvo a tlmočníctvo o 11 % a drevospracujúci priemysel o 13 %.Mierny nárast je aj v marketingu a stavebníctve. Najviac pracovných príležitostí poskytol obchod, výroba, doprava, administratíva a manažment. Najdopytovanejšími pozíciami boli predavači, administratívni pracovníci, operátori výroby, pokladníci a odborní predajcovia.Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch na Profesii bol v prvom polroku 1 568 eur, čo je medziročný nárast o 6,5 %.Najvýraznejší rast platov bol v štátnej správe a samospráve o 15 %, farmaceutickom priemysle, vodohospodárstve a telekomunikáciách, a to o viac ako 10 %. Najvyššie platy ponúka vrcholový manažment, IT, manažment a telekomunikácie.Záujem uchádzačov o prácu dosiahol nové maximá. V prvom polroku odoslali viac ako 2,6 milióna reakcií na pracovné ponuky, na jeden inzerát zareagovalo v priemere 27 uchádzačov. Je to o sedem viac ako vlani.Najväčší záujem bol o prácu v administratíve, prekladateľstve a tlmočníctve, pomocných prácach, médiách a marketingu. Trh práce je aj napriek poklesu ponúk podľa vyjadrení Profesie naďalej aktívny a v niektorých odvetviach rastový, čo je príležitosť pre firmy v druhom polroku.