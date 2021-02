Zaujímavé fakty o potení, ktoré by ste rozhodne mali vedieť

To sa však neraz nekončí len pri nevábnych fľakoch v podpazuší. V tom horšom prípade je ho totiž aj poriadne cítiť. Či chceme alebo nie, potenie je ľudské, a preto by bolo dobré sa o ňom dozvedieť trošku viac, čo poviete?

Prečo je potenie zdravé

Dajme si ruku na srdce, koho z nás tešia mapy pod pazuchami? Veľa sa takých asi nenájde, však? Hoci mnoho z nás by chcelo tento proces odstrániť zo života natrvalo, nebolo by to tak celkom správne. A vlastne ani zdravé. Vďaka poteniu totiž chránime organizmus pred prehriatím. A nielen to. Týmto spôsobom totiž reaguje naše telo nielen na telesnú záťaž či teplo, ale aj niektoré emócie, štipľavé jedlo či dokonca hormonálne zmeny. A hoci sa niektorí z nás potia viac a iný menej, samotný princíp zostáva vždy rovnaký. Možno ste to nevedeli, ale až 98% potu je voda, zvyšné percentá tvoria minerálne látky, aminokyseliny či močovina. Denne pritom dokážeme vypotiť až 1 liter potu.

Pomôže odhaliť zdravotný problém

Aj keď potenie je celkom bežné a u každého jedinca individuálne, predsa len by ste je potrebné rozlišovať, kedy sa je potenie v norme, a kedy je toho už príliš. Príliš silné a zapáchajúce potenie totiž môže odhaliť aj oveľa závažnejší problém, akým je napríklad aj cukrovka. V prípade extrémneho potenia preto rozhodne neváhajte navštíviť svojho obvodného lekára.

Prečo po zapácha?

Pýtate sa, prečo pot zapácha? Tak potom vás vyvedieme z omylu. Pot totiž nezapácha. Zapáchajú baktérie, ktoré sa nachádzajú na povrchu kože. Ich živnou pôdou sú práve bielkoviny a tuky, ktoré sa nachádzajú v pote a produkujú ich apokrinné žľazy. Tie sa aktivujú až počas puberty, čo má za následok to, prečo pot malých detí nijakým spôsobom nezapácha.

Viete, aký je rozdiel medzi deodorantom a antiperspirantom?

Ak ste si mysleli, že ide o jedno a to isté, tak ste na omyle. Kým úlohou antiperspirantu je potenie obmedziť, de odorant sa snaží zápach neutralizovať a prekryť. Nevýhodou je, že mnohé antiperspiranty obsahujú hliníkové soli, ktorých zdravotná nezávadnosť je často predmetom mnohých sporov. Nech je to tak, či onak, oba prípravky si aplikujete priamo na pokožku, preto by vám ich zloženie nemalo byť ľahostajné a výberu by ste mali venovať aj náležitú pozornosť.

Náš tip: Chcete si zakúpiť kvalitný dezodorant? Tak potom stavte na osvedčenú značku Old Spice. V jej ponuke nájdete množstvo kvalitných produktov, ktoré si určite zamilujete.

Nie je potenie ako potenie

Tak ako nadpis napovedá, nie je potenie ako potenie. Poznáme dva druhy potenie, termoregulačné a emocionálne. To prvé je, ako si mnohí správne myslíte, chráni organizmus pred prehrievaním. V praxi to znamená tak, že vylúčený pot vyvolá akýsi chladiaci efekt nielen na našej koži, ale ochladí aj našu krv a orgány. Druhý typ potenia vzniká pri emocionálnom vypätí ako dôsledok psychického tlaku, stresu, ale aj šťastia či radosti. Aktivujú sa pri ňom malé potné žľazy napríklad na chrbte, čele či dekolte.

Kto sa potí viac?

Ak vás zaujíma, ktoré z pohlaví sa potí viac, máme pre vás jasnú odpoveď. Ak ste tipovali, nežnejšie pohlavie, tipovali ste nesprávne. Hoci ženské telo disponuje oveľa väčším počtom potných žliaz, sú to práve muži, ktorí sa potia oveľa výraznejšie.