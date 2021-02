Japonsko čiastočne uvoľňuje lockdown, krajina sa snaží udržať ekonomické obmedzenia na minime

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.2.2021 (Webnoviny.sk) - V šiestich japonských mestách prestane počas víkendu platiť núdzový stav, ktorý krajina zaviedla v úsilí o spomalenie šírenia koronavírusu . V metropole Tokio a troch susediacich prefektúrach bude pokračovať ešte ďalší týždeň. Oznámila to v piatok japonská vláda.Núdzový stav v krajine naposledy predlžovali začiatkom februára. Pôvodne mal do 7. marca platiť v Tokiu a deviatich prefektúrach. Čiastočný ústup od lockdownu v týždňovom predstihu odráža politiku japonskej vlády, ktorá sa snaží udržať ekonomické obmedzenia na minime.Núdzový stav neznamená tvrdý lockdown, obyvateľom však odporúčajú čo najviac obmedziť pohyb na verejnosti. Reštaurácie a bary majú zatvoriť o 20:00. Na rozdiel od mnohých iných krajín núdzový stav nie je spojený so sankciami za nedodržanie pravidiel. Obchody a školy zostávajú otvorené. S obmedzenými počtami účastníkov môžu pokračovať v činnosti kiná, múzeá a rôzne ďalšie podujatia pre verejnosť.Japonsku sa napriek uvoľnenému prístupu podarilo udržať počty obetí pandémie na pomerne nízkych úrovniach. V krajine, ktorá má 127 miliónov obyvateľov, si ochorenie COVID-19 podľa oficiálnych údajov doteraz vyžiadalo viac ako 7 700 obetí.