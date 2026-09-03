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03. septembra 2026
Zaútočí Rusko na vojenské ciele v Británii? Putin odpovedal dvoma slovami a nechal Londýn v neistote
Podľa editora BBC pre Rusko Stevea Rosenberga možno Putinove slová vnímať ako zastretú hrozbu a súčasť psychologického tlaku Kremľa. Ruský prezident Vladimir ...
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3.9.2026 (SITA.sk) - Podľa editora BBC pre Rusko Stevea Rosenberga možno Putinove slová vnímať ako zastretú hrozbu a súčasť psychologického tlaku Kremľa.
Ruský prezident Vladimir Putin odmietol jednoznačne odpovedať na otázku, či by Moskva mohla v reakcii na britské dodávky zbraní Ukrajine zaútočiť na vojenské objekty vo Veľkej Británii. Namiesto jasného „áno“ alebo „nie“ použil na tlačovej konferencii v kirgizskom Biškeku krátku odpoveď: „To je tajomstvo. Vojenské tajomstvo.“
Podľa editora BBC pre Rusko Stevea Rosenberga možno Putinove slová vnímať ako zastretú hrozbu a súčasť psychologického tlaku Kremľa. Nejednoznačná odpoveď necháva Londýn v neistote, aké sú skutočné zámery Moskvy, a zároveň môže mať za cieľ prinútiť Britániu, aby prehodnotila svoju výraznú podporu Ukrajine.
Rosenberg v tejto súvislosti pripomenul aj nedávny článok ruského denníka Moskovskij komsomolec. Ten naznačil, že britský premiér Andy Burnham by nemal Rusko vídať vo svojich snoch, „ale vo svojich nočných morách“. Podľa Rosenberga ide o hrozivo znejúci jazyk, ktorému však chýbajú konkrétne informácie o tom, čo by takéto „nočné mory“ mali znamenať. Z Putinových slov preto nemožno vyvodiť záver, že Rusko pripravuje raketový útok proti cieľom v Británii.
Napätie medzi Ruskom a európskymi krajinami však rastie. Nemecko pripísalo Rusku zodpovednosť za minulomesačný dronový útok na letisko v Lipsku. Putin obvinil Berlín z „nastraženia dôkazov“, zatiaľ čo nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt hovoril o „dobre známom modeli ruských hybridných operácií v Európe“.
Putinove odkazy z Biškeku pritom nesmerovali iba k Británii. Západné krajiny prirovnal k žralokom a varoval ich pred pokusom oslabiť Rusko. „Ak sa nás niekto pokúsi stiahnuť nižšie v potravinovom reťazci, zhltnúť nás alebo zožrať, môže dostať po zuboch,“ povedal Putin. „Rusko je pripravené to urobiť napriek rýchlo rastúcemu apetítu a zubom týchto žralokov.“
Ruský prezident podľa Rosenberga počas približne 45-minútovej tlačovej konferencie pôsobil bojovne a sebavedomo. Vyjadril presvedčenie o ruskom víťazstve napriek tomu, že vojna trvá už viac ako štyri a pol roka, Rusko utrpelo na bojisku obrovské straty a jeho ekonomika čelí značnému tlaku. „Nepochybujem o tom, že nepriateľ sa zrúti,“ vyhlásil Putin.
Pozornosť vzbudilo aj to, že šéf Kremľa tentoraz sám použil slovo vojna, hoci Moskva konflikt na Ukrajine oficiálne naďalej označuje za „špeciálnu vojenskú operáciu“. „Vojna je brutálna a nepredvídateľná vec,“ skonštatoval.
Putin zároveň tvrdil, že zostáva otvorený rokovaniam o ukončení konfliktu. Z americkej administratívy vyzdvihol najmä vyslancov prezidenta Donalda Trumpa Jareda Kushnera a Stevea Witkoffa. „Je pre nás absolútne komfortné pracovať s ľuďmi, ktorých dobre poznáme a ktorým vo všeobecnosti dôverujeme. Kushner a Witkoff sú vždy vítanými hosťami. Je potešením s nimi pracovať,“ povedal.
Naopak, riaditeľa CIA Johna Ratcliffa, ktorý minulý týždeň nečakane navštívil Moskvu, Putin nespomenul. Kremeľ potvrdil, že ruský prezident sa s ním počas návštevy nestretol. Podľa Rosenberga prípadné ďalšie rokovania s Trumpovými vyslancami narazia na ruského prezidenta, ktorý zostáva odhodlaný dosiahnuť mier na Ukrajine podľa podmienok Moskvy.
Zdroj: SITA.sk - Zaútočí Rusko na vojenské ciele v Británii? Putin odpovedal dvoma slovami a nechal Londýn v neistote © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský prezident Vladimir Putin odmietol jednoznačne odpovedať na otázku, či by Moskva mohla v reakcii na britské dodávky zbraní Ukrajine zaútočiť na vojenské objekty vo Veľkej Británii. Namiesto jasného „áno“ alebo „nie“ použil na tlačovej konferencii v kirgizskom Biškeku krátku odpoveď: „To je tajomstvo. Vojenské tajomstvo.“
Podľa editora BBC pre Rusko Stevea Rosenberga možno Putinove slová vnímať ako zastretú hrozbu a súčasť psychologického tlaku Kremľa. Nejednoznačná odpoveď necháva Londýn v neistote, aké sú skutočné zámery Moskvy, a zároveň môže mať za cieľ prinútiť Britániu, aby prehodnotila svoju výraznú podporu Ukrajine.
Hrozivo znejúci jazyk
Rosenberg v tejto súvislosti pripomenul aj nedávny článok ruského denníka Moskovskij komsomolec. Ten naznačil, že britský premiér Andy Burnham by nemal Rusko vídať vo svojich snoch, „ale vo svojich nočných morách“. Podľa Rosenberga ide o hrozivo znejúci jazyk, ktorému však chýbajú konkrétne informácie o tom, čo by takéto „nočné mory“ mali znamenať. Z Putinových slov preto nemožno vyvodiť záver, že Rusko pripravuje raketový útok proti cieľom v Británii.
Napätie medzi Ruskom a európskymi krajinami však rastie. Nemecko pripísalo Rusku zodpovednosť za minulomesačný dronový útok na letisko v Lipsku. Putin obvinil Berlín z „nastraženia dôkazov“, zatiaľ čo nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt hovoril o „dobre známom modeli ruských hybridných operácií v Európe“.
Putinove odkazy nesmerovali iba k Británii
Putinove odkazy z Biškeku pritom nesmerovali iba k Británii. Západné krajiny prirovnal k žralokom a varoval ich pred pokusom oslabiť Rusko. „Ak sa nás niekto pokúsi stiahnuť nižšie v potravinovom reťazci, zhltnúť nás alebo zožrať, môže dostať po zuboch,“ povedal Putin. „Rusko je pripravené to urobiť napriek rýchlo rastúcemu apetítu a zubom týchto žralokov.“
Ruský prezident podľa Rosenberga počas približne 45-minútovej tlačovej konferencie pôsobil bojovne a sebavedomo. Vyjadril presvedčenie o ruskom víťazstve napriek tomu, že vojna trvá už viac ako štyri a pol roka, Rusko utrpelo na bojisku obrovské straty a jeho ekonomika čelí značnému tlaku. „Nepochybujem o tom, že nepriateľ sa zrúti,“ vyhlásil Putin.
Slovo vojna
Pozornosť vzbudilo aj to, že šéf Kremľa tentoraz sám použil slovo vojna, hoci Moskva konflikt na Ukrajine oficiálne naďalej označuje za „špeciálnu vojenskú operáciu“. „Vojna je brutálna a nepredvídateľná vec,“ skonštatoval.
Putin zároveň tvrdil, že zostáva otvorený rokovaniam o ukončení konfliktu. Z americkej administratívy vyzdvihol najmä vyslancov prezidenta Donalda Trumpa Jareda Kushnera a Stevea Witkoffa. „Je pre nás absolútne komfortné pracovať s ľuďmi, ktorých dobre poznáme a ktorým vo všeobecnosti dôverujeme. Kushner a Witkoff sú vždy vítanými hosťami. Je potešením s nimi pracovať,“ povedal.
Naopak, riaditeľa CIA Johna Ratcliffa, ktorý minulý týždeň nečakane navštívil Moskvu, Putin nespomenul. Kremeľ potvrdil, že ruský prezident sa s ním počas návštevy nestretol. Podľa Rosenberga prípadné ďalšie rokovania s Trumpovými vyslancami narazia na ruského prezidenta, ktorý zostáva odhodlaný dosiahnuť mier na Ukrajine podľa podmienok Moskvy.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Zaútočí Rusko na vojenské ciele v Británii? Putin odpovedal dvoma slovami a nechal Londýn v neistote © SITA Všetky práva vyhradené.
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