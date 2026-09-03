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03. septembra 2026
Pellegrini: Ochrana pôvodu tradičných výrobkov môže byť základom úspešného podnikania – VIDEO, FOTO
Tagy: Európsky trh Medzinárodná konferencia Prezident SR Regionálny rozvoj Remeslá Slovenské výrobky Tradície
Uviedol to prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na medzinárodnej konferencii „Na pôvode záleží 2026: Ochrana a rozvoj regionálnych produktov v Európe a vo svete" v Bratislave. Ochrana pôvodu ...
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3.9.2026 (SITA.sk) - Uviedol to prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na medzinárodnej konferencii „Na pôvode záleží 2026: Ochrana a rozvoj regionálnych produktov v Európe a vo svete" v Bratislave.
Ochrana pôvodu tradičných výrobkov nie je len nástrojom na zachovanie kultúrneho dedičstva, ale môže byť aj základom úspešného podnikania, rozvoja cestovného ruchu a prosperity regiónov. Uviedol to 3. septembra prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na medzinárodnej konferencii „Na pôvode záleží 2026: Ochrana a rozvoj regionálnych produktov v Európe a vo svete" v Bratislave.
Prezident v príhovore ocenil, že Európska únia vytvára priestor na ochranu výrobkov spätých s konkrétnym miestom alebo regiónom ich pôvodu. Pozitívne vníma aj aktívny prístup Slovenska k využívaniu nového systému ochrany remeselných a priemyselných zemepisných označení.
„Pôvod výrobku je často súčasťou jeho hodnoty a dotvára jeho výnimočnosť. Za regionálnym produktom nie je iba názov alebo miesto na mape, ale stoja za ním celé generácie, ich poctivá práca, skúsenosti, znalosti a neraz aj príbehy konkrétnych ľudí spätých s daným miestom, s obcou alebo s regiónom," uviedol Pellegrini.
Slovensko je podľa neho mimoriadne bohaté na tradície, ktorých hodnotu a jedinečnosť uchovávajú aj regionálne produkty. „V potravinárskych či remeselných výrobkoch sa ukrýva šikovnosť a vynaliezavosť našich predkov. Ich schopnosť vkladať do všetkého, čo robili, kúsok svojej duše, svojho srdca," skonštatovala hlava štátu.
Prezident zároveň poukázal na význam chránených zemepisných označení nielen pre spotrebiteľov, ale aj pre rozvoj samotných regiónov. „Chránená tradícia tak môže byť základom moderného podnikania, cestovného ruchu a konkurencieschopnosti regiónov. Môže byť zdrojom pracovných príležitostí a prosperity," zdôraznil Pellegrini.
Zároveň upozornil, že ochrana regionálnych produktov presahuje ich ekonomický význam. „Ide o zachovanie hodnôt, ktoré sú zdrojom našej jedinečnosti, našej hrdosti. Pestrá mozaika našich regiónov či obcí, a teda aj ich produktov, dotvára hodnotu nášho kultúrneho dedičstva," skonštatoval Pellegrini.
Ako doplnil, podobná pestrosť a rôznorodosť je charakteristická pre celú Európu. „Ochrana regionálnych produktov je tak zároveň ochranou európskej rozmanitosti," vyhlásil prezident.
Hlava štátu zároveň poukázala na to, že medzi etablovanými európskymi produktmi s chráneným pôvodom môžu svoje miesto zaujať aj tradičné slovenské výrobky. „Zemepisné označenie pozdvihne výnimočné slovenské produkty na európsku úroveň. Umožní im budovať svoje postavenie a hodnotu na jednotnom európskom trhu," uviedol Pellegrini.
Ochrana pôvodu podľa neho pomáha regionálnym výrobkom zachovať si svoju osobitosť aj v meniacom sa prostredí súčasného trhu. „Je to spôsob, ako si uchovať originalitu a miestne špecifiká v dnešnom globalizovanom svete. Ako sa nestratiť v anonymnom prostredí a ako vniesť aj do súčasného obchodu a ekonomických vzťahov dávku ľudskosti, pretože práve tú dodáva miestnym výrobkom dotyk ľudskej ruky, ktorá ich vyrábala, tvorila, formovala a posielala do sveta," skonštatoval Pellegrini.
Na záver prezident vyjadril podporu úsiliu o zachovanie slovenskej aj európskej rozmanitosti a ďalšiemu rozvoju regionálnych výrobkov. „Držím palce slovenským, ale i zahraničným výrobcom, aby sa o nich aj vďaka ochrannému označeniu vedelo a aby prosperovali. Je to náš spoločný záujem," uzavrela hlava štátu.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini: Ochrana pôvodu tradičných výrobkov môže byť základom úspešného podnikania – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ochrana pôvodu tradičných výrobkov nie je len nástrojom na zachovanie kultúrneho dedičstva, ale môže byť aj základom úspešného podnikania, rozvoja cestovného ruchu a prosperity regiónov. Uviedol to 3. septembra prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na medzinárodnej konferencii „Na pôvode záleží 2026: Ochrana a rozvoj regionálnych produktov v Európe a vo svete" v Bratislave.
Dedičstvo našich predkov
Prezident v príhovore ocenil, že Európska únia vytvára priestor na ochranu výrobkov spätých s konkrétnym miestom alebo regiónom ich pôvodu. Pozitívne vníma aj aktívny prístup Slovenska k využívaniu nového systému ochrany remeselných a priemyselných zemepisných označení.
„Pôvod výrobku je často súčasťou jeho hodnoty a dotvára jeho výnimočnosť. Za regionálnym produktom nie je iba názov alebo miesto na mape, ale stoja za ním celé generácie, ich poctivá práca, skúsenosti, znalosti a neraz aj príbehy konkrétnych ľudí spätých s daným miestom, s obcou alebo s regiónom," uviedol Pellegrini.
Slovensko je podľa neho mimoriadne bohaté na tradície, ktorých hodnotu a jedinečnosť uchovávajú aj regionálne produkty. „V potravinárskych či remeselných výrobkoch sa ukrýva šikovnosť a vynaliezavosť našich predkov. Ich schopnosť vkladať do všetkého, čo robili, kúsok svojej duše, svojho srdca," skonštatovala hlava štátu.
Produkty podporujú regióny
Prezident zároveň poukázal na význam chránených zemepisných označení nielen pre spotrebiteľov, ale aj pre rozvoj samotných regiónov. „Chránená tradícia tak môže byť základom moderného podnikania, cestovného ruchu a konkurencieschopnosti regiónov. Môže byť zdrojom pracovných príležitostí a prosperity," zdôraznil Pellegrini.
Zároveň upozornil, že ochrana regionálnych produktov presahuje ich ekonomický význam. „Ide o zachovanie hodnôt, ktoré sú zdrojom našej jedinečnosti, našej hrdosti. Pestrá mozaika našich regiónov či obcí, a teda aj ich produktov, dotvára hodnotu nášho kultúrneho dedičstva," skonštatoval Pellegrini.
Ako doplnil, podobná pestrosť a rôznorodosť je charakteristická pre celú Európu. „Ochrana regionálnych produktov je tak zároveň ochranou európskej rozmanitosti," vyhlásil prezident.
Cesta na európsky trh
Hlava štátu zároveň poukázala na to, že medzi etablovanými európskymi produktmi s chráneným pôvodom môžu svoje miesto zaujať aj tradičné slovenské výrobky. „Zemepisné označenie pozdvihne výnimočné slovenské produkty na európsku úroveň. Umožní im budovať svoje postavenie a hodnotu na jednotnom európskom trhu," uviedol Pellegrini.
Ochrana pôvodu podľa neho pomáha regionálnym výrobkom zachovať si svoju osobitosť aj v meniacom sa prostredí súčasného trhu. „Je to spôsob, ako si uchovať originalitu a miestne špecifiká v dnešnom globalizovanom svete. Ako sa nestratiť v anonymnom prostredí a ako vniesť aj do súčasného obchodu a ekonomických vzťahov dávku ľudskosti, pretože práve tú dodáva miestnym výrobkom dotyk ľudskej ruky, ktorá ich vyrábala, tvorila, formovala a posielala do sveta," skonštatoval Pellegrini.
Na záver prezident vyjadril podporu úsiliu o zachovanie slovenskej aj európskej rozmanitosti a ďalšiemu rozvoju regionálnych výrobkov. „Držím palce slovenským, ale i zahraničným výrobcom, aby sa o nich aj vďaka ochrannému označeniu vedelo a aby prosperovali. Je to náš spoločný záujem," uzavrela hlava štátu.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini: Ochrana pôvodu tradičných výrobkov môže byť základom úspešného podnikania – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Európsky trh Medzinárodná konferencia Prezident SR Regionálny rozvoj Remeslá Slovenské výrobky Tradície
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