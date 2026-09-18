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18. septembra 2026

Záväzok brániť vlasť nie je iba formálnou súčasťou vojenskej prísahy, adresoval Pellegrini kadetom akadémie ozbrojených síl


Tagy: bezpečnostné hrozby Drony Hybridná vojna kadeti Kybernetické útoky Prezident Slovenskej republiky Slovenský vzdušný priestor Vojenská prísaha vojenské konflikty

Podľa Pellegriniho členstvo Slovenska v NATO neznamená, že sa krajina môže spoliehať výlučne na pomoc spojencov. Záväzok brániť Slovensko v súčasnej bezpečnostnej situácii nie je iba formálnou ...



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69d7b0c5335d0122630807 676x451 18.9.2026 (SITA.sk) - Podľa Pellegriniho členstvo Slovenska v NATO neznamená, že sa krajina môže spoliehať výlučne na pomoc spojencov.


Záväzok brániť Slovensko v súčasnej bezpečnostnej situácii nie je iba formálnou súčasťou vojenskej prísahy. Prezident Peter Pellegrini to uviedol v Liptovskom Mikuláši, kde sa na vojenskom cintoríne Háj Nicovô zúčastnil na slávnostnej prísahe 230 kadetov prvého ročníka Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.

Dnešné neľahké časy nám dokazujú, že záväzok brániť svoju vlasť nie je ani trochu formálny. Neisté a ťažko predvídateľné prostredie súčasného sveta, a menovite vojenský konflikt v susednom štáte, nás môže postaviť pred nevyhnutnosť mobilizovať svoj obranný potenciál,“ uviedol prezident.

Narušenie vzdušného priestoru a kybernetické útoky


Podľa Pellegriniho členstvo Slovenska v NATO neznamená, že sa krajina môže spoliehať výlučne na pomoc spojencov. „Nemôžeme a nechceme byť pasívnymi členmi NATO, ale aktívnymi a plnohodnotnými prispievateľmi do systému kolektívnej bezpečnosti,“ zdôraznil.

Ako ďalej informovala Kancelária Prezidenta SR, Pellegrini upozornil aj na meniacu sa podobu bezpečnostných hrozieb. Okrem tradičných vojenských konfliktov podľa neho zohrávajú čoraz väčšiu úlohu drony, narúšanie vzdušného priestoru, hybridná vojna, kybernetické útoky či dezinformačné kampane.

„Mnohé tieto hrozby nie sú len hypotetické, ale sú už dávno realitou dnešnej Európy,“ uviedol. Nové bezpečnostné prostredie podľa prezidenta kladie vyššie nároky aj na samotných vojakov.

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Historický odkaz vojakov


Okrem odbornej a fyzickej pripravenosti od nich vyžaduje morálnu a psychickú odolnosť, pravidelný výcvik a ochotu v prípade potreby uprednostniť službu pred vlastnými záujmami.

„Príslušníci Ozbrojených síl SR musia byť pripravení odložiť bokom svoje záujmy, voľný čas a neraz aj súkromie či rodinný život. Musia byť odhodlaní prinášať obete nielen v symbolickej, ale v krajnom prípade aj v konkrétnej rovine, teda brániť vlasť s nasadením svojho zdravia i života,“ povedal.

Zároveň pripomenul historický odkaz ľudí, ktorí bojovali za slobodu a štátnosť. Pellegrini kadetom poďakoval za rozhodnutie nastúpiť do vojenského povolania napriek náročnosti súčasného obdobia.

Pomoc počas pandémie a živelných pohrôm


Za dôležitú označil aj dôveru verejnosti v ozbrojené sily, ktorú podľa neho vojaci získavajú najmä konkrétnymi skutkami. Pripomenul ich pomoc počas pandémií, živelných pohrôm či migračných vĺn.

„Dokázali tak, že popri výcviku, výzbroje či najmodernejšej technike patria k výbave vojakov aj ich morálne vlastnosti. Ľudskosť, solidarita, a tiež vlastenectvo, vzťah k domovine, ktorú ste sa dnešnou prísahou zaviazali brániť,“ zdôraznil prezident.


Zdroj: SITA.sk - Záväzok brániť vlasť nie je iba formálnou súčasťou vojenskej prísahy, adresoval Pellegrini kadetom akadémie ozbrojených síl © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bezpečnostné hrozby Drony Hybridná vojna kadeti Kybernetické útoky Prezident Slovenskej republiky Slovenský vzdušný priestor Vojenská prísaha vojenské konflikty
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