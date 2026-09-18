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18. septembra 2026

Minister Tomáš chce viac miest pre seniorov, kapacita môže stúpnuť na 100 ľudí – VIDEO


Tagy: kapacity Minister práce a sociálnych vecí Sociálne služby

Podmienkou však je, že aj po úprave kapacít musí ostať zachovaný komunitných charakter zariadení. Kapacity niektorých zariadení sociálnych služieb by sa mohli ...



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tomas2 18.9.2026 (SITA.sk) - Podmienkou však je, že aj po úprave kapacít musí ostať zachovaný komunitných charakter zariadení.


Kapacity niektorých zariadení sociálnych služieb by sa mohli navýšiť. Koaliční poslanci za Hlas, Smer a SNS navrhujú upraviť ich maximálnu kapacitu na 100 miest. Týkať sa to však má len zariadení pre seniorov a špecializovaných zariadení pre ľudí s ochoreniami súvisiacimi najmä s vysokým vekom. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) s tým, že poslanci zmenu predkladajú ako pozmeňovací návrh k novele zákona o sociálnych službách, ktorá je aktuálne v parlamente v druhom čítaní.

Navýšenie kapacít


„Týmto pozmeňujúcim návrhom navyšujeme kapacitu v dvoch druhoch týchto zariadení a to v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba alebo demencia, teda všetko postihnutia, ktoré súvisia najmä s vysokým vekom,“ spresnil Tomáš. Maximálna kapacita v týchto zariadeniach by mala byť navýšená na 100 miest, v ostatných zariadeniach ostáva doterajších maximálne 40 miest.

Podmienkou však je, že aj po úprave kapacít musí ostať zachovaný komunitných charakter zariadení. Ako priblížil minister, sociálna služba bude musieť byť poskytovaná v samostatných skupinách s maximálnym počtom 20 prijímateľov a v oddelených priestoroch s vlastným personálom, spoločenskou miestnosťou a jedálňou.

Nevybavené žiadosti


Podľa Tomáša všetky tieto podmienky bude podrobne upravovať vyhláška. „Chceme vytvoriť také priestory, v ktorých bude zachovaný komunitný charakter,“ dodal.

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Podľa šéfa rezortu práce cieľom je ekonomická udržateľnosť týchto zariadení a vytvorenie priestoru pre prijímanie nových klientov. Tomáš pripomenul, že aktuálne evidujú približne 14-tisíc nevybavených žiadostí o miesto v pobytovom zariadení sociálnych služieb.

„Určitá skupina z nich poberá určitý typ sociálnej služby, ale napriek tomu, ak aj týchto vyselektujeme, tak už takmer 9 000 ľudí je na čakacích zoznamoch bez akejkoľvek sociálnej služby. A tento stav sa bude len zhoršovať,“ dodal minister.


Zdroj: SITA.sk - Minister Tomáš chce viac miest pre seniorov, kapacita môže stúpnuť na 100 ľudí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: kapacity Minister práce a sociálnych vecí Sociálne služby
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