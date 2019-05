Zavedenie povinnej predškolskej dochádzky je prínosom, tvrdí Á. Ravasz

Na archívnej snímke splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 21. mája (TASR) - Zákon o výchove a vzdelávaní je prínosom pre Slovensko, pretože patrí medzi krajiny, ktoré majú problém s predškolskou dochádzkou. V utorok po posunutí návrhu do druhého čítania poslancami Národnej rady (NR) SR to povedal splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz. Aj napriek tomu vidí priestor na zmeny v legislatívnej úprave v druhom čítaní. Kapacity pre prijatie viacerých detí sa podľa neho kreujú, o zákone hovorili aj s odborníkmi.povedal Ravasz. Skonštatoval však, že ak by aj zákon prešiel v súčasnom znení, bol by prínosom pre Slovensko. Tvrdí ale, že pokiaľ sa ho dá vylepšiť, vidí na to priestor.Ravasz skonštatoval, že Slovensko má dlhodobo problém s povinnou predškolskou dochádzkou. Nie všetky deti do škôlok chodia, problematické to však podľa jeho slov nie je len medzi marginalizovanými komunitami, ale aj medzi viacerými národnostnými menšinami, či v mestách na východe krajiny.Tvrdí, že deti, ktoré neabsolvujú predškolské vzdelávanie, môžu mať problém v škole napríklad so slovenčinou alebo niektorými sociálnymi návykmi. Argumentuje tým, že povinnú predškolskú dochádzku schválili aj viaceré okolité krajiny.V súvislosti s nedostatkom kapacít škôlok povedal, že bolo vyhlásených viacero výziev na podporu financovania ich rozvoja.povedal s tým, že v súčasnosti sa ten priestor kreuje.vysvetlil poslanec Peter Antal (Most-Híd). Nultý ročník ako náhradu predškolskej dochádzky považuje za nie veľmi šťastný. Doplnil, že im vlastne nahrádza predškolskú dochádzku, pretože ich často učí aj základné návyky. V súvislosti s nedostatkom kapacít škôlok dodal, že zákon bude ukladať aj povinnosť tieto miesta tvoriť. Ravasz priblížil, že v obciach, kde je najväčší problém s nedostatkom miest, ich chýba okolo 16.Koalícia v novele zákona o výchove a vzdelávaní navrhuje, aby predprimárne vzdelávanie v materských školách bolo pre päťročné deti povinné. Právnou úpravou by sa predĺžila povinná školská dochádzka zo súčasných desiatich rokov na 11, pričom povinná školská dochádzka v materskej škole by trvala jeden školský rok. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. septembra 2020. Návrh posunuli poslanci v utorok do druhého čítania.