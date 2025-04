Zavedením ciel sa Slovensko podľa progresívcov rúti do najväčšej ekonomickej katastrofy, Fico stále mlčí – VIDEO

Strata na exporte

3.4.2025 (SITA.sk) - Slovensko sa zavedením dovozných ciel zo strany USA rúti do najväčšej ekonomickej katastrofy, no premiér Robert Fico je ticho. Uviedol to vo štvrtok predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka Poukazuje na to, že americký prezident Donald Trump v stredu oznámil drastickéna všetok import z Európskej únie , navyše ešte kna automobilový priemysel.„Slovensko je jedna z krajín, na ktorú táto obchodná vojna dopadne asi najviac. Videli sme prepočty, podľa ktorých nám hrozí strata až 20-tisíc pracovných miest iba pokiaľ ide o automobilový priemysel. Strata na exporte do roku 2029 môže byť až päť miliárd eur,“ hovorí Šimečka a varuje pred obrovským dopadom na domácnosti a najchudobnejšie okresy.Clá sú síce rozhodnutím Donalda Trumpa, zároveň sú však podľa neho aj politickým zlyhaním a fiaskom premiéra Roberta Fica. Pripomína, že Ficova vláda sa tešila z víťazstva Trumpa, predseda vlády išiel do Washingtonu, vystúpil na ultrakonzervatívnej konferencii, kde sa de facto prihlásil k Trumpovej agende a stretol sa aj s Elonom Muskom „Nielen, že nevyrokoval nič a clá prišli s ešte oveľa drastickejším efektom, než sme očakávali, ale preukázal aj šokujúcu mieru geopolitického amaterizmu. Stavil na Donalda Trumpa a teraz sa nám to vrátilo. Ako je možné, že predseda vlády nevie hájiť slovenské záujmy v meniacom sa svete?“ pýta sa Šimečka. Zároveň upriamil pozornosť na to, že Slovensko má najhoršie financie a infláciu v eurozóne.„Všade sme na chvoste, a to preto, že nám 14 rokov vládol Robert Fico. Aj to, prečo sme dnes takí slabí a prečo nás to zasiahne viac ako iné krajiny, je aj zodpovednosťou Roberta Fica,“ myslí si líder progresívcov. K najväčšej ekonomickej katastrofe, ktoré sa na Slovensko rúti, nepovedal pritom premiér Fico ani slovo, poukázal.Podľa Ivana Korčoka z PS vláda nemá odvahu pomenovať Trumpove kroky pravými menami, a to, že ide o facku do tváre Slovenska, ktorá našu krajinu tvrdo zasiahne. Slovensko má totiž „protrumpovskú vládu“, čo sú slová ministra životného prostredia Tomáša Tarabu Vláda podnikateľom namiesto pomoci v ťažkých časoch pripravila po „Ficovej drahote“ klinec do rakvy v podobe transakčnej dane, poukazuje líder PS. V týchto dňoch živnostníci zisťujú na svojich bankových výpisoch, koľko reálne musia štátu odviesť za každú transakciu.Transakčná daň je podľa Šimečku likvidačná pre slovenské firmy a podniky. Šimečka si myslí, že už aj vládna koalícia si uvedomuje, že šliapla vedľa.„Všetci vedia, že táto daň je zlá, hlúpa a skôr či neskôr ju budú musieť zrušiť,“ hovorí. Poslanec za PS Michal Truban vo štvrtok v pléne Národnej rady predložil pozmeňovací návrh, ktorým sa ruší transakčná daň k 1. máju s tým, že daň za apríl sa daňovníkom vráti. Šimečka vyzval všetkých poslancov, špeciálne tých za SNS Hlas-SD , aby podporili ich návrh a daň zrušili.